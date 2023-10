"Rovinata...". L'ultimo tiktok di Madonna preoccupa i fan

Madonna è pronta a tornare sul palco per dare ufficialmente il via al tour "Celebration" rinviato a causa dei suoi problemi di salute. Lo scorso 24 giugno la popstar è finita in terapia intensiva a causa di una seria infezione batterica, che ne ha messo a rischio la vita. Ma oggi, quattro mesi dopo il ricovero in ospedale, miss Ciccone sembra essere ritornata in forze. A dimostrarlo ci sono i video che la cantante condivide con i fan su TikTok, ma che nelle ultime ore hanno fatto scattare l'allarme tra i suoi follower.

I video su TikTok

Reduce dai festeggiamenti per i suoi 65 anni - compiuti lo scorso 16 agosto - Madonna è tornata a mostrarsi su TikTok, il social network che l'artista sembra preferire al momento. Tra balletti, playback e mise audaci, la popstar raccoglie milioni di visualizzazioni e consensi. Miss Ciccone sembra divertirsi talmente tanto a condividere tiktok con i suoi fan da coinvolgere anche i figli e l'attuale fidanzato. L'ultimo filmato pubblicato sulla sua pagina, però, ha scatenato i fan, preoccupati per la sua trasformazione fisica, in particolare del viso.

Madonna oggi, la trasformazione

La popstar americana sembra essersi fatta prendere un po' troppo la mano dalla chirurgia estetica, tanto da mostrare un volto decisamente diverso da quello di dieci anni fa. E i follower non hanno mancato di sottolinearlo nei commenti al suo ultimo tiktok. " Non sembra neanche più lei, è rovinata", scrive una fan, mentre un'altra aggiunge: "Ha il viso e i lineamenti totalmente diversi da come era prima. È stirata". Le osservazioni sul suo aspetto sono proseguite nei commenti: "Questa non è Madonna", "Cosa? Dov'è la vera Madonna?". Fino al monito di una fan: "Spero tu stia meglio ma smetti di ritoccarti" .

La battuta sui ritocchini