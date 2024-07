L'arresto del figlio poi il "no" all'Italia: Nicolas Cage cancella la partecipazione al Taormina Film Fest

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe dovuto essere l'ospite d'onore alla prima italiana del suo ultimo film The surfer ma al Taormina Film Fest Nicolas Cage non ci sarà. L'attore aveva confermato la sua presenza mesi fa, ma nelle scorse ore, attraverso il suo portavoce, ha fatto sapere di dovere rinunciare a partecipare all'evento per "motivi personali". La notizia ha deluso i fan e gli organizzatori, ma non sorprende visti i recenti guai giudiziari del primogenito. Dietro all'improvviso passo indietro del divo di Hollywood sembra esserci, infatti, l'arresto del figlio Weston avvenuto pochi giorni fa a Los Angeles.

Pochi giorni fa, sulla pagina Facebook del Taormina Film Fest, gli organizzatori della manifestazione avevano annunciato che il prossimo 17 luglio al Teatro Antico ci sarà l'anteprima nazionale del thriller psicologico con protagonista Nicolas Cage, l'ultimo film girato dall'attore americano e non ancora uscito nelle sale cinematografiche italiane. Una proiezione speciale per la quale era prevista la partecipazione di Cage che invece, poche ore fa, ha annullato definitivamente l'ospitata in Italia. "L'attore ha cancellato la sua presenza per motivi personali", spiega l'entourage del festival all'Adnkronos. Confermata invece la presenza del regista della pellicola Lorcan Finnegan.

Dietro alla breve giustificazione relativa ai "motivi personali" potrebbe esserci l'arresto del figlio trentatreenne Weston Coppola Cage che l'attore ha avuto dall'ex moglie Christina Fulton. La polizia americana aveva emesso un ordine d'arresto nei confronti di Weston Cage con l'accusa di aggressione a mano armata, a seguito di una violenta lite avvenuta a fine aprile con la madre Christina. "Era in preda ad un crollo mentale che presto si è trasformato in un'esperienza orribile. Faccio di tutto per aiutarlo", aveva raccontato a People la Fultun che durante la violenta aggressione è stata ripetutamente ferita dal figlio con un'arma.

Alla luce dei fatti il procuratore distrettuale aveva emesso un mandato di cattura a giugno, ma mercoledì 10 luglio il giovane si è presentato spontaneamente alla polizia di Los Angeles con il suo avvocato.

Da tempo il 33enne lotta contro dipendenze e problemi legati alla salute mentale e proprio a seguito della violenta aggressione l'ex compagna di Nicolas Cage, Christina Fulton, aveva chiesto alle autorità di aiutare il figlio Weston con trattamenti sanitari adeguati alle sue precarie condizioni. Oggi Weston Coppola Cage è di nuovo in libertà grazie al pagamento di una cauzione di 150mila dollari.