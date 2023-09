"Licenziata da icona gay? Ma chi se ne frega". Arisa a Belve sullo scontro con la comunità Lgbt

Il leitmotiv dell'intervista di Arisa a Francesca Fagnani è stato "chi se ne frega". La cantante lo ha ripetuto diverse volte nel corso dell'ospitata a "Belve" come a voler sottolineare la scarsa importanza di certi fatti e soprattutto di certe polemiche, che l'hanno vista protagonista negli ultimi tempi. A partire dallo scontro con la comunità Lgbt, che l'ha messa nel mirino per avere rilasciato dichiarazioni di stima e plauso nei confronti di Giorgia Meloni. Così, a "Belve", Arisa si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha rispedito al mittente accuse e critiche: " Io sono in pace con me stessa, non ho detto niente di male ".

Arisa e il caso Gay Pride

Nell'intervista a "Belve" Francesca Fagnani è tornata a parlare della discussa polemica tra Arisa e la comunità Lgbtq, ricordando del polverone sollevatosi a giugno, in occasione del Gay Pride, quando da Peter Gomez la cantante spese parole di elogio nei confronti del premier Giorgia Meloni. " Da sempre e da tempo ha difeso quei diritti e invece è stata attaccata da quel mondo", l'ha incalzata la giornalista, offrendo ad Arisa l'occasione per sfogarsi: "Mi sono sentita non capita e mi sono sentita come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. A volte una persona fa del bene se cerca di mediare. Entrare a gamba tesa nelle situazioni, invece, non è sempre producente, l’ho visto sulla mia pelle ". Ma questo non è bastato a ricucire lo strappo.

Lo strappo con la comunità Lgbt