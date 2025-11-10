Mara Venier operata agli occhi subito dopo la diretta di Domenica In

Nuovi problemi di salute per Mara Venier. Da oltre un anno la conduttrice combatte contro una brutta patologia che colpisce la retina oculare, ma la situazione sembrava essere sotto controllo dopo gli interventi chirurgici, a cui si è sottoposta durante l'estate. Nel corso dell'ultima diretta di Domenica In, invece, Venier ha lamentato evidenti problemi alla vita e, interrompendo l'intervista a Nino D'Angelo, ha confessato: " Dopo la puntata di Domenica In, vado in ospedale a fare l'intervento ".

Cosa è successo in diretta

Mara Venier stava intervistando uno dei suoi ospiti, il cantautore napoletano Nino D'Angelo, ma a un certo punto si è fermata e ha interrotto l'intervista, facendo un'amara confessione: " Oggi è un po' difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l'intervento". Poi ha messo le mani avanti, consapevole delle difficoltà che la vista le stava creando: "Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere. Meglio dirlo subito, perché nel corso della puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e potrei chiedere aiuto ".

La maculopatia

Mara Venier convive da tempo con una forma di maculopatia, una malattia che colpisce la parte centrale della retina compromettendo la vista. Nell'ultimo anno la conduttrice si è sottoposta a ben sei interventi per tenere sotto controllo il problema sorto all'inizio di quest'anno, mentre stava effettuando le riprese del film "Diamanti" di Ferzan Ozpetek. Venier aveva avvertito un fastidio all'occhio e una visione annebbiata ma poco dopo un'emorragia retinica aveva rivelato la presenza di una maculopatia essudativa. Dopo gli interventi la situazione sembrava essere migliorata: " È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma ".

L'ultimo intervento

Dopo la puntata di domenica 9 novembre Mara Venier si è recata in clinica dal professor Cusumano per effettuare l'intervento programmato.

"Che domenica, grazie Prof", ha scritto la conduttrice su Instagram dopo la diretta televisiva e dopo l'operazione, condividendo uno scatto insieme al medico che l'ha. L'intervento sembra essere andato per il meglio e nelle prossime ore la conduttrice potrebbe aggiornare i suoi fan sempre sui social.