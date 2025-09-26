Un "tradimento" da un milione di dollari. Cosa succede a Meghan

In tanti hanno parlato di Meghan Markle, soprattutto dalla Megxit in poi, descrivendo il suo presunto carattere capriccioso e “tossico” , le sue maniere definite da “bulla” nei confronti dei collaboratori, la sua apparente incapacità di adattarsi alla corte britannica, il rapporto difficile con il padre Thomas. Gran parte di ciò che la riguarda diventa un articolo di giornale, un libro, o un documentario. Alla lunga lista di persone che hanno rivelato possibili retroscena e segreti inconfessabili tutti da dimostrare potrebbe aggiungersi un nome inaspettato, quello di Jessica Mulroney. La ex amica di Meghan starebbe prendendo in considerazione il progetto di un libro che racconti il suo rapporto con la duchessa, ma soprattutto le vere ragioni per cui le due non si parlerebbero ormai da anni.

Amiche inseparabili

Quella tra Meghan Markle e la stylist canadese Jessica Mulroney sembrava un’amicizia destinata a resistere al tempo e alle incomprensioni. Le due si incontrarono nel 2011, quando Meghan si trasferì a Toronto per girare Suits, ha riportato Us Weekly. Frequentavano gli stessi corsi di pilates e yoga e avevano in comune diversi interessi, tra cui la moda e il femminismo. “Meghan ammira davvero Jessica” , dichiarò l’esperta reale Katie Nicholl a Cosmopolitan nel maggio 2018, in concomitanza con il royal wedding dei duchi di Sussex. “Pensa che sia una persona talentuosa, una meravigliosa madre e una grande, migliore amica”. A quanto pare Jessica Mulroney avrebbe, in qualche modo, influenzato anche la creazione e i contenuti del blog “The Tig”, fondato da Meghan nel 2013 e chiuso nell’aprile 2017, sette mesi prima dell’annuncio ufficiale del fidanzamento con il principe Harry, ha ricordato Hello magazine.

Consigli di moda

La stylist è molto conosciuta nell’ambiente della moda. Ha “vestito” anche Sophie Grégoire Trudeau, ex moglie dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau. I suoi consigli sarebbero stati preziosi per Meghan. Ci sarebbe proprio Jessica, infatti, dietro alla scelta del look per l’annuncio del fidanzamento con il principe Harry, avvenuto il 27 novembre 2017, in particolare del cappotto bianco del brand Line the Label, sold out subito dopo l’evento e ribattezzato “The Meghan” dalla casa di moda, hanno ricordato Town & Country Magazine e Cosmopolitan.com.

Una di famiglia

La Mulroney venne invitata al matrimonio di Harry e Meghan, il 19 maggio 2018 e accompagnò la coppia nel primo royal tour, che si svolse in Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Fiji nell’ottobre 2018. In quest'ultima occasione la stylist continuò a guidare Meghan nella scelta degli outfit più appropriati, ma il suo fu un ruolo non ufficiale, ha sottolineato Us Weekly. Nel 2019 Jessica era presente anche al baby shower organizzato a New York dalla duchessa, in attesa del piccolo Archie. Nella lista degli invitati figuravano nomi importanti come quello di Amal Clooney, Serena Williams e la famosa conduttrice e giornalista Gayle King.

A proposito del royal wedding…

In una delle versioni del presunto litigio tra Kate e Meghan durante i preparativi delle nozze dei Sussex figura la Mulroney. Secondo il libro di Tom Bower “Revenge. Meghan, Harry and The War Between The Windsors” (2022), la stylist, infatti, avrebbe preso le difese dell’amica. Inoltre la duchessa avrebbe fatto “un paragone” molto discutibile tra la principessa Charlotte, figlia di Kate e la bambina di Jessica, Ivy, favorendo quest’ultima.

In difesa di Meghan

Nel 2019 Jessica Mulroney difese pubblicamente Meghan dagli attacchi del web. In un post Instagram dell’agosto di quell’anno la stylist disse: “Quando qualcuno si trova di fronte a critiche ingiuste, tu lo fai notare. Quando quella persona è tua amica e [fa parte] della tua famiglia, tu chiami i critici con il loro nome. Vergognatevi, prepotenti razzisti”.

La questione Black Lives Matters

Nel giugno 2020 la stylist si trovò nell’occhio del ciclone per non aver appoggiato pubblicamente la causa del Black Lives Matter, come le era stato chiesto dall’influencer di colore Sasha Exeter. Ne seguì una disputa accesa in cui quest’ultima accusò Jessica di “privilegio bianco” . Lo scandalo terminò con le scuse della Mulroney e il suo licenziamento sia dalla tv canadese Ctv poiché non avrebbe rispettato le linee guida di “diversità ed equità” , riportò il People, sia dal programma “Good Morning America” della Abc, scrisse Deadline. Nella vicenda, che ancora oggi appare piuttosto controversa, sarebbe stata indirettamente coinvolta anche Meghan. Jessica, ha spiegato ancora Us Weekly, dichiarò: “Ho vissuto un’esperienza pubblica e personale con la mia più cara amica, in cui la questione razziale era al centro dell’attenzione. È stato profondamente educativo. Ho imparato molto” . Il commento non spiega la vicenda nel dettaglio e non vi è menzionata la duchessa, ma i tabloid ipotizzarono subito che fosse riferito proprio a lei.

Fine di un’amicizia

“Meghan non riusciva a dimenticare che Jessica aveva parlato del [loro] rapporto quando aveva menzionato la sua ‘più cara amica’ nel discorso con Sasha” , disse una fonte a Us Weekly. Sembra anche che all'epoca dello scandalo l’amicizia tra le due non fosse più così solida, sebbene nessuno ne conosca i motivi. L’impressione, comunque, è che manchino dei tasselli nella vicenda relativa a Jessica e al Black Lives Matter, fatto che rende molto difficile capire esattamente cosa sarebbe successo tra la stylist e la duchessa. Le cose si complicano ulteriormente se pensiamo che nel settembre 2020 la Mulroney dichiarò su Instagram: “Vi dirò questo una volta per tutte: Meghan e io siamo una famiglia. Lei è un’amica molto generosa e veglia su di me ogni giorno”. Nel marzo 2021, in occasione del suo 41° compleanno, condivise sul social una foto di un bouquet inviatole da Meghan. Tuttavia nel giugno 2021 scrisse uno strano post in cui parlava di amicizie perse e di “amici migliori” incontrati lungo il cammino. Una fonte di Page Six ipotizza che Jessica avrebbe tentato di “fare carriera grazie all’amicizia con la duchessa”. Quest’ultima avrebbe capito subito le presunte intenzioni della stylist e iniziato a prendere le distanze. L'insider ha aggiunto: “Il litigio riguardante il privilegio bianco ha dato a Meghan la scusa che stava aspettando per tagliarla fuori [dalle sue amicizie] una volta per tutte”.

Un libro contro Meghan?

“Ci sono determinate cose che mi stanno a cuore e che tengo segrete. Ci sono cose di cui sicuramente non parlerò mai” , disse Jessica Mulroney in un’intervista a Harper’s Bazaar del marzo 2019. “La mia vita è un libro aperto, ma ci sono sempre delle pagine segrete in fondo che nessuno potrà mai leggere”. A quanto pare, però, la stylist starebbe meditando sull’opportunità di svelare anche queste “pagine segrete” , in particolare quelle che parlano della sua amicizia con Meghan. Stando al Daily Mail Jessica avrebbe ricevuto un’offerta da un milione di dollari per raccontare in un libro i suoi anni come confidente della duchessa. Tuttavia la notizia non è confermata e il tabloid ha giustamente ricordato anche che la stylist promise pubblicamente di non raccontare mai i retroscena relativi alla fine dell’amicizia con Meghan.

“Non sa cosa fare”

Le indiscrezioni sostengono che la Mulroney sarebbe rimasta in silenzio in questi anni e sarebbe titubante riguardo all’idea del libro per paura della reazione dell’ex amica. Un insider ha confermato al Daily Mail. “Ho il sospetto che Jessica sia incerta sul da farsi. Meghan è ancora piuttosto potente e hanno molte persone in comune”. La stylist avrebbe dei timori sulla sua reputazione e il suo futuro lavorativo dopo l’eventuale pubblicazione del memoir: “Probabilmente sta prendendo tempo. Ha perso la sua carriera” dopo lo scandalo relativo al Black Lives Matters, ha evidenziato la fonte. “Ma prendersela con Meghan potrebbe essere percepito come [un gesto] gretto e spietato e potrebbe inimicarle ancora di più [la duchessa]”.

Una “storia esplosiva”

Nel mondo dell’editoria l’interesse per un eventuale libro di Jessica Mulroney sarebbe molto alto. Un insider ha spiegato al Mirror: “La storia esplosiva di Jessica è quella su cui gli editori vogliono mettere le mani. Lei potrebbe ottenere una somma in dollari a sette cifre, dipende da ciò che è disposta a dire” . La fonte ha specificato anche che i lettori vorrebbero conoscere maggiori dettagli sulla vita di Meghan durante il fidanzamento con Harry e il primo periodo del matrimonio: “C’è grande interesse per la prospettiva di Jessica nel momento in cui si trovava sotto i riflettori per la sua amicizia con Meghan. La gente si precipiterebbe a comprare il libro di Jessica per sapere ciò che accadde davvero tra loro. La sua è la vera storia che gli esperti reali vogliono leggere e che stanno cercando”.

Conseguenze

Se davvero Jessica Mulroney sta pensando a un memoir sulla sua amicizia con Meghan, di certo non può sottovalutare le possibili conseguenze delle sue scelte. Una volta firmato il contratto, difficilmente potrà tornare indietro.

Da ciò che scriverà potrebbe dipendere il futuro del suo rapporto con la: se esiste ancora uno spiraglio per la pace, la pubblicazione potrebbe chiuderlo per sempre. Non è detto, infatti, che Meghan resti in silenzio. Jessica è pronta a una possibile guerra mediatica e forse anche giudiziaria contro quella che un tempo è stata la sua migliore amica?