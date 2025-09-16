"Meghan ha una figlia segreta". L’indiscrezione dal tempismo sospetto

Il tema dei presunti figli segreti dei reali ha sempre affascinato i media. La regina Vittoria avrebbe avuto un figlio segreto dal suo valletto e confidente John Brown. L’australiano Simon Dorante-Day sostiene di essere il figlio nascosto di Carlo III e Camilla. Perfino Lady Diana avrebbe avuto una bambina prima di William e Harry, la misteriosa Sarah. La storia si sta ripetendo, proprio in questi giorni, con Meghan Markle. Anche la duchessa, dicono bizzarre indiscrezioni, avrebbe allevato in segreto una figlia nata prima del matrimonio con il principe Harry. Il tempismo con cui è emersa questa vicenda, proprio in contemporanea con il viaggio del duca a Londra e una sorta di revival delle voci di divorzio dei Sussex, è alquanto sospetto.

“Lo scandalo della figlia nascosta”

Meghan Markle avrebbe un segreto inconfessabile. Qualcosa che, forse, non avrebbe avuto il coraggio di dire neppure al principe Harry: una figlia nata prima di Archie e Lilibet Diana e tenuta nascosta per più di vent’anni. Secondo l’indiscrezione, riportata dal sito RadarOnline, sarebbe nata da un presunto matrimonio segreto con un avvocato di Boston, Joseph Goldberg-Giuliano. L’identità di questa figlia non è nota, ma qualcuno sostiene che potrebbe trattarsi di Noelle Rasmussen, figlia di Samantha Markle, la sorella di Meghan.

Nel 2018, poco prima del royal wedding dei duchi, fu Noelle a prendere le difese della zia contro la famiglia Markle, adirata per non essere stata invitata alle nozze (era presente solo Doria Ragland, la madre di Meghan, che aveva divorziato da Thomas Markle nel 1987). La giovane, citata dal Mirror, descrisse la duchessa come “una brava persona” e ricordò: “L’ho sempre ammirata, come se fosse una sorella maggiore. Mi portava a comprare libri e abiti per bambini. Mi ha insegnato quanto sia importante leggere libri. È gentile, sincera, molto premurosa e cordiale”.

Tutte queste belle parole, però, non dimostrano che Noelle Rasmussen sia la figlia segreta di Meghan Markle. A dire il vero tutta la storia sembra molto fantasiosa e surreale. Ci sono troppe cose che non tornano. RadarOnline ammette che il pettegolezzo sarebbe nato online. Già solo questo dettaglio dovrebbe spingerci alla massima cautela. Non sarebbe la prima volta che delle fake news nate in rete si diffondono anche a livello planetario, sostenute da chi continua a condividerle e a credervi nonostante la totale mancanza di prove.

In più spicca la quasi totale assenza di date, nomi e fonti: nessuno conosce l’esatta origine dell’indiscrezione, ovvero chi l’avrebbe riportata, in quale sito e dove l’avrebbe letta o ascoltata. L’unico nome che viene riportato è quello del presunto marito segreto della duchessa, Joseph Goldberg-Giuliano. Anche in questo caso, però, è quasi impossibile riuscire a identificare in qualche modo l’uomo, ad avere informazioni più specifiche. Online circola qualche foto, ma è di dubbia provenienza.

Non viene neppure riportata la data delle nozze tra i due. Alcuni siti sostengono che Meghan avrebbe avuto la figlia quando aveva circa 18 anni, ma la narrazione rimane piuttosto incerta, senza punti fermi. Nonostante ciò è scoppiato quello che RadarOnline ha definito “lo scandalo della figlia segreta” della duchessa di Sussex.

Matrimoni e divorzi nella royal family

Le stranezze non si limitano alla struttura portante della storia, cioè ai dati per collocarla nel tempo e nello spazio, ma anche all’aspetto logico, consequenziale. Per quale ragione Meghan Markle avrebbe dovuto nascondere un matrimonio, cioè quello, presunto, con Goldberg-Giuliano e persino una gravidanza? Di certo non poteva saper che avrebbe sposato il principe Harry. In ogni caso il problema non esiste: ormai i reali britannici possono serenamente sposare persone con un divorzio alle spalle e figli nati da precedenti unioni (pensiamo, per esempio, a Beatrice di York sposata dal 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi, il quale al momento delle nozze aveva già un figlio, nato nel 2016 da una precedente relazione e allo stesso Harry).

Non siamo più all’epoca della principessa Margaret, che dovette rinunciare a Peter Townsend poiché questi aveva divorziato dalla prima moglie, né tantomeno ai tempi di Edoardo VIII, che arrivò perfino ad abdicare per sposare Wallis Simpson. Infatti dal 2002 la Chiesa d’Inghilterra, ha spiegato Cosmopolitan.com, concede ai divorziati di risposarsi. Carlo III e Camilla si unirono in matrimonio con una cerimonia civile e non religiosa, nel 2005, più che altro per una questione di consuetudine: un futuro Re sposato per la seconda volta con rito religioso sarebbe stato interpretato come un fatto inusuale, addirittura “controverso”, ha scritto il magazine.

Anche la principessa Anna divorziò dal primo marito, Mark Phillips (sposato nel 1973), nell’aprile 1992 e si risposò nel dicembre dello stesso anno con Sir Timoty Laurence. La cerimonia, però, venne celebrata in Scozia, a Crathie Kirk (vicino Balmoral), poiché il divieto di seconde nozze imposto dalla Chiesa d’Inghilterra era ancora in vigore.

Meghan non avrebbe avuto nessun motivo per nascondere una precedente famiglia. Che stravaganza, poi, celare l’esistenza del presunto primo marito, ma non quella di Trevor Engelson, con cui la duchessa è stata sposata per due anni. Conosciamo molti particolari di quest’ultima unione, dal primo incontro nel 2004 alla festa di nozze in Giamaica nel 2010, durata quattro giorni, ha puntualizzato il Daily Mail, al divorzio nell’agosto 2013 (con tanto, pare, di anello di fidanzamento rispedito per posta da Meghan).

Meghan è la madre di Noelle?

L’ipotesi secondo cui Noelle Rasmussen sarebbe la figlia segreta di Meghan, cresciuta con la zia, non sta in piedi per due motivi, uno anagrafico, l’altro inerente ai rapporti familiari. Stando a RadarOnline Noelle avrebbe 31 anni, mentre Meghan, come sappiamo, ne ha 44. Una differenza d’età troppo esigua anche solo per pensare che siano madre e figlia. Tuttavia in rete circola anche un’altra versione: Noelle avrebbe 26 anni, età che coincide con la teoria in base alla quale Meghan avrebbe avuto la presunta figlia a 18 anni.

Nessuno di questi dati, però, è confermato. Anzi, la seconda possibilità parrebbe più il tentativo di avallare a tutti i costi l’indiscrezione. Inoltre, a proposito della questione familiare, pare davvero inverosimile che la duchessa di Sussex abbia affidato la sua presunta figlia alla sorellastra Samantha, con cui i rapporti non sarebbero quasi mai stati idilliaci.

“L’ultima volta che abbiamo parlato, che ho sentito la sua voce”, disse Samantha Markle in un’intervista al Mirror del 2028, “era il 2014, quasi il 2015”. Difficilmente Meghan avrebbe lasciato trascorrere tutto questo tempo senza rivolgere la parola alla persona che doveva prendersi cura della sua presunta figlia.

Nel terzo episodio della serie Netflix “Harry & Meghan” (2022), poi, la duchessa volle spiegare quali fossero i reali rapporti con Samantha: “La mia sorellastra, che non vedevo da più di un decennio…improvvisamente era ovunque…[Dice] alle persone di avermi cresciuto, eppure ha coniato per me il soprannome ‘Principessa Prepotente…Non ricordo di averla vista a casa di mio padre, quando ero una bambina. E l’ultima volta che ricordo di averla vista avevo circa vent’anni. Non ho litigato con lei. Non eravamo così vicine da poterlo fare. E io volevo una sorella”.

Un tempismo sospetto

La voce della figlia segreta di Meghan Markle è spuntata sui tabloid proprio in concomitanza con la visita del principe Harry a Londra, iniziata lo scorso 8 settembre e l’incontro con Carlo III, avvenuto il 10 settembre successivo. Non solo: a questa indiscrezione se ne è aggiunta un’altra, riguardante la possibilità di divorzio dei Sussex.

Negli ultimi giorni, infatti, sui media sono riemersi dei rumors risalenti allo scorso gennaio, quando Vanity Fair.com ha scritto: “Il team di Meghan avrebbe avuto un colloquio con una casa editrice per valutare l’interesse” per un libro riguardante la vita della duchessa di Sussex “dopo il divorzio da Harry”.

Il magazine, però, ha anche specificato che “non è stata fatta nessuna offerta, non è stato redatto alcun manoscritto” . La voce si baserebbe sul nulla. Un amico di Harry ha puntualizzato al Daily Beast: “La storia del divorzio [riportata da] Vanity Fair appare ingiustificata. C’era un libro, ma non c’era un libro, [Meghan] sta pianificando la vita dopo il divorzio, ma [lei e Harry] sono completamente innamorati. Non c’è uno straccio di prova”.

La congiunzione, chiamiamola così, tra il viaggio del duca e questi due gossip fa riflettere. L’impressione è che qualcuno voglia a tutti i costi diffondere e rafforzare l’idea che un eventuale riavvicinamento di Harry alla royal family abbia necessariamente come conseguenza un allontanamento da Meghan. Come se la pace tra il duca e la Corona implicasse per forza una guerra con la duchessa.

Il motivo potrebbe essere quello di screditare Meghan. Un ragionamento del genere, infatti, sembrerebbe suggerire l’ipotesi che sia lei a voler tenere Harry lontano dalla famiglia dandogli un ultimatum: la salvezza del matrimonio o la pace con la royal family. Non vi è alcuna evidenza che sia così. Certo, stando agli insider e agli esperti ci sarebbe un’avversione reciproca tra la duchessa e i reali, oltre all’astio nei confronti del principe Harry. I Windsor non si fiderebbero più di loro. Del resto i Sussex avrebbero compiuto molti errori, a partire dal memoir Spare e dalle numerose interviste bomba, danneggiando pesantemente i rapporti con la royal family.

Tuttavia la possibilità di una riconciliazione tra Harry, Carlo e William (sebbene con quest’ultimo, dicono gli esperti reali, la questione sarebbe molto più complicata) non esclude affatto la serenità familiare di Harry e Meghan.

Il gossip sulla figlia nascosta, poi, contribuirebbe a gettare un’ombra sull’immagine già compromessa della duchessa, presentandola come una persona ambigua, intrigante, senza cuore. Meghan potrebbe avere le sue colpe nella faida con la, ma questa storia della bambina segreta non ha basi concrete.