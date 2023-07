"Non mi sento uno schifo...". Belen torna sui social dopo la rottura con Stefano

Nuovo capitolo della soap Rodriguez-De Martino. Fino a questo momento, Belen, dopo il gossip sulla rottura con Stefano che ha travolto (ancora una volta) la coppia, non ha detto una parola. Adesso, rompe il silenzio e lo fa non direttamente, ma postando sul proprio profilo Instagram la copertina di un brano, “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” del rapper El Chojin; un testo che pare essere un “testamento spirituale” del suo stato d’animo attuale.

Il messaggio social

Travolta dal polverone mediatico – e dalle critiche – Belen fino ad ora ha preferito tacere sull’argomento. Tuttavia, dopo l’uscita sul settimanale Chi in cui si vedeva la showgirl argentina in atteggiamenti complici con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, sui social sono piovuti insulti nei suoi confronti. Così, nelle scorse ore, la Rodriguez ha voluto rompere il silenzio, riapparendo sui social. Il modo? Una Instagram Story con cui – indirettamente - pare rispondere ai fan che da giorni si chiedono come la modella stia vivendo la separazione dall’ex ballerino di Amici.

“Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites”, questa la copertina del brano di El Chojin postata da Belen; una canzone con un testo abbastanza eloquente. A colpire, in particolare, alcuni passaggi: “Non significa che mi sento uno schifo” – a quanto pare non ha intenzioni di “autoflagellarsi” per quanto accaduto - oppure: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. E ancora, ampio spazio anche al tema delle bugie: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Certo, non c’è alcuna certezza del fatto che la Rodriguez abbia voluto rispondere ai fan – o allo stesso De Martino – anche se ipotizzarlo è legittimo.

La crisi tra Belen e Stefano

Ad essere certa, al momento, parrebbe la crisi – la terza – tra l’argentina ed il conduttore di Bar Stella. Lei ha cancellato tutte le foto di coppia dal proprio profilo Instagram e ormai, sembrerebbe essere ufficiale la relazione con Lorenzoni con cui si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il compagno della sorella Cecilia. Lui, invece, si è mostrato senza fede alla presentazione dei palinsesti Rai, dopo la quale era scoppiato il rumor sull’ipotesi di un riavvicinamento (mai confermato) tra Stefano e Alessia Marcuzzi che per il gossip avevano avuto un flirt nel 2020 (sempre smentito da entrambi). Poi gli scatti del settimanale Chi in cui è evidente che ormai Belen e l’imprenditore facciano coppia tanto che la showgirl per sfuggire ai paparazzi è stata costretta ad abbandonare la sua abitazione di Milano e a trovare rifugio in un albergo.