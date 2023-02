"Non si capisce niente", "Fatevi seguire...". Così Anna Oxa sbotta per le critiche

A meno di ventiquattro ore dall'inizio del festival, Sanremo 2023 ha già le sue polemiche. La prima riguarda Anna Oxa. L'artista si era già fatta notare per avere disertato il green carpet alla vigilia dell'inizio della kermesse. Ma a fare esplodere la vera polemica è stata la sua esibizione. Con "Sali (Canto dell'anima)", Anna Oxa ha di fatto aperto la 73esima edizione del Festival come prima artista a esibirsi sul palco dell'Ariston. Ma dopo i primi accordi e le prime parole, sui social network si è scatenato il finimondo. " Non si capisce niente, ci vuole il traduttore" , hanno scritto in molti su Twitter sottolineando l'incomprensibilità del testo almeno nella prima parte del brano.

Le critiche sui social network

Le sue doti canore non sono state messe in discussione, ma a scatenare critiche e commenti ironici - che hanno tenuto banco per buona parte della serata sul web - sono state le parole pronunciate da Anna Oxa, praticamente incomprensibili al primo ascolto: "V oglio i sottotitoli per Anna Oxa … non si capisce una mazza ", "Anna Oxa è più tirata di una corda di violino. Non tesa, tirata proprio. Non si capisce mezza parola di quello che canta. E no, stavolta non è colpa dei fonici", "Scusate, ma sto avendo un ictus o non si capisce una sola parola della canzone di #annaoxa". E se in molti le hanno perdonato la défaillance in favore di una voce straordinaria, altri ci sono andati giù pesanti : "Ci vogliono i sottotitoli con la Oxa", "Ma che dice?? Perché non si ritira?" . E l'esibizione della cantante non è stata premiata neppure dalla giuria, che l'ha rilegata all'ultimo posto della classifica provvisoria, segno che qualcosa non ha funzionato nella comunicazione artista - pubblico.

Le replica di Anna Oxa su Facebook

L'artista ha pubblicato una nota a commento delle critiche. Un messaggio diretto e piccato all'indirizzo di chi lamentava l'incomprensibilità del testo: " La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano "Sali (Canto dell’anima)". Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità ". In pratica la Oxa ha dato degli "analfabeti funzionali" agli ascoltatori che si sono lamentati.