Pechino Express, chi è Alessandra Demichelis de "Gli avvocati"

Il viaggio di Pechino Express è ufficialmente cominciato e alcune coppie in gara si sono già messe in mostra nella prima puntata del reality game. Le Mediterranee (Barbara Prezja e Carolina Stramare) hanno vinto la prima tappa seguite a ruota da Gli Avvocati, arrivate seconde. Quest'ultime, Alessandra Demicheli e Lara Picardi insieme alle Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio) sono risultate, però, le più criticate dal popolo dei social network e su Twitter c'è già chi spera che le due coppie vengano presto eliminate. A fare parlare di sé - fuori e dentro Pechino Express - è soprattutto l'avvocato Alessandra Demichelis.

Chi è Alessandra Demichelis

Alessandra Demichelis, 34 anni, è nata a Torino e vive e lavora nel capoluogo piemontese. Avvocato ma anche influencer e insegnante di sci, la Demichelis si descrive come competitiva, amante dei viaggi e dello shopping. Sui social, dove è seguita da oltre 16mila follower, condivide la sua vita privata tra lussi, cene, viaggi e spa e il lavoro in tribunale. Ma è proprio su Instagram, a inizio 2022, scoppia la bufera per il suo profilo.

DC Legal Show e il richiamo dell'Ordine

Nel 2022 Alessandra Demichelis apre il suo profilo Instagram - insieme alla collega Federica Cau - chiamandolo DC Legal Show. L'intento è quello di condividere con i follower la sua vita agiata ma anche pillole legali e vita da tribunale con un tocco glamour. L'account attira subito l'attenzione e gli scatti sexy con la toga le portano le prime feroci critiche: " Quella toga che tu indossi al posto delle mutande per fare vedere quanto sei attraente la indossava un certo avvocato Fulvio Croce. Vergognati a renderlo un indumento da spettacolino di burlesque" . E così arrivano le prime segnalazioni di colleghi sdegnati all'Ordine degli avvocati, che apre un procedimento disciplinare.

Le interviste e la "cacciata" dallo studio

Cau e Demichelis si difendono contro le accuse dei colleghi e affrontano il procedimento disciplinare, che terminerà con un richiamo al decoro. Intanto, però, le due legali vengono cacciate dallo studio dove lavorano. Alessandra Demichelis finisce a Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso per difendere la sua scelta di mostrare un lato diverso della vita di un avvocato sui social e conquista le copertine di numerosi quotidiani e riviste. I follower del profilo Instagram si moltiplicano, le nuove segnalazioni all'Ordine anche. Ma il clamore attira anche l'interesse della produzione di Pechino Express, che a fine estate 2022 contatta la Demichelis che accetta di partecipare in coppia con la collega Lara Picardi.

Il reality in India e il ritorno con polemica

Le registrazioni di Pechino Express si svolgono in India a fine 2022. Alessandra Demichelis aggiorna i follower con alcuni post dedicati all'avventura, ma senza svelare troppo come da contratto con la produzione. Al suo ritorno, però, con la messa in onda del reality game viene messo in rete anche un vecchio video, nel quale l'avvocato parla in modo discutibile dei "poveri" e la polemica si infiamma a poche ore dal debutto televisivo. Le dichiarazioni sui generis rilasciate in alcune interviste legate al reality sulla sua colf Maria e lo screzio con Giorgia Soleri sulla scelta di farsi chiamare avvocato e non avvocata sono la ciliegina sulla torta. Il nome della Demichelis è sulla bocca di tutti e nonostante Pechino Express sia ancora alle battute iniziali, la popolarità - nel bene o nel male - dell'avvocato torinese è già alle stelle.