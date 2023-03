"Sono una macchina da soldi e basta". I follower scaricano i Ferragnez

La gita in montagna dei Ferragnez ha scatenato il finimondo sui social network. Da una parte ci sono coloro che trovano ignobile l'atteggiamento del rapper, che ha disertato l'udienza in tribunale per la strage di Corinaldo, dandosi malato (con tanto di certificato medico) ma poi si è concesso un weekend in famiglia lontano da Milano. Dall'altra ci sono i milioni di follower che ancora aspettano spiegazioni sulla presunta crisi di coppia e che, vedendoli felici e sereni in montagna come se nulla fosse, sono sbottati: " Loro sono una macchina da soldi e basta! E noi followers ad aspettare notizie con la lingua fuori..." .

Il weekend fuori porta

I Ferragnez hanno trascorso la giornata di sabato in Val Brembana, passando qualche ora di relax in una fattoria. Un giro sul pony per Leone e Vittoria, i figli della coppia, e un pranzo a base di prodotti tipici del luogo: tutto documentato da Chiara Ferragni su Instagram. Ma come succede da ormai diverse settimane, negli scatti e nei video non c'è traccia di Fedez. L'influencer si è guardata bene dal riprendere il marito, che ha detto di volere rimanere lontano dai social fino a data da destinarsi. A immortalare la coppia ci hanno pensato, però, i paparazzi di Novella2000, che hanno mostrato il dietro le quinte della gita fuori porta di Chiara e Fedez. Il rapper appare tutt'altro che provato e "malato" (giustificazione data al tribunale di Ancona per non testimoniare nel processo bis per la strage di Corinaldo) e la rabbia del popolo dei social è esplosa.

La polemica social

" E lui starebbe male?? Comodo mandare un certificato per non comparire in tribunale", ha scritto un utente sotto al post della rivista, nel quale si vede Fedez sereno e sorridente con la moglie e i figli, mentre un'altra scriveva : "Questi prendono per il culo tutti… che schifo. Arricchiti". Al centro delle critiche è finito soprattutto l'atteggiamento dei Ferragnez, che per la maggior parte dei follower ha sfruttato l'hype della crisi. "Tutto marketing... serve x catalizzare più attenzione possibile… si crea mistero… si crea gossip… si crea attenzione… per l'uscita di qualsiasi cosa esca che li riguarda. Che tristezza", ha commentato un fan, mentre poco sotto un altro aggiungeva: "Pur di fare parlare di loro venderebbero l'anima al diavolo ".