"Pensava gli fosse tutto dovuto. Due sberle...". Martina Colombari senza freni sul figlio Achille

" Lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità ". Così Martina Colombari ha parlato del rapporto con suo figlio Achille Costacurta nel corso dell'intervista fatta con Diletta Leotta nel podcast della siciliana Mamma Dilettante. L'ex Miss Italia ha svelato di avere avuto diversi problemi a gestire il figlio nato dalla relazione con l'ex calciatore Billy Costacurta. Educazione, disciplina e rispetto delle regole sembrano essere il punto debole del ragazzo che, di recente, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo una sfuriata in un taxi.

Il pubblico ha avuto già modo di conoscere Achille Costacurta grazie alla partecipazione all'ultima edizione di Pechino Express in coppia proprio con mamma Martina. Durante l'esperienza all'estero, il giovane diciottenne ha avuto reazioni eccessive nei confronti della madre attirando l'attenzione dei telespettatori e sui giornali sono tornati a galla i guai giudiziari avuti da Costacurta jr negli scorsi anni. Episodi discutibili che, come ha dichiarato la stessa Martina Colombari, sarebbero frutto del difficile carattere di Achille.