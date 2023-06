Il poliamore, i soldi, Onlyfans: Benji svela i motivi della rottura con Bella Thorne

" Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare ". Così Benjamin Mascolo, Benji per il mondo musicale, parla della fine della relazione con l'attrice americana Bella Thorne a un anno esatto dall'addio. Lo scorso giugno si era parlato di amore finito e rispetto reciproco, ma oggi - a dodici mesi di distanza dalla rottura - i problemi vengono a galla e a rivelarli è il cantante nell'intervista rilasciata a Vanity Fair.

" Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… È stato un momento molto difficile a livello personale ", ha ammesso Benji nella lunga chiacchierata svelando che, per superare la rottura con l'attrice americana, ha cercato conforto nella famiglia e nella psicoterapia. " Volevo solo dimenticare, rimuovere tutto, i momenti brutti e persino i momenti belli dei nostri tre anni insieme. Poi ho imparato che non ha alcun senso, devo ricordarmi gli errori per non ripeterli in una nuova relazione. Però ho tolto gli strati di rancore, rabbia, emotività ", ha confessato il cantante.

Benji e Bella, perché è finita

Alla base della rottura con Bella non c'era la fine dell'amore come detto un anno fa, quando le strade dei due si separarono, ma ben altro. " Nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… ", ha dichiarato Mascolo, parlando poi di soldi: " Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati ". Stili di vita differenti e ambizioni diverse hanno influito negativamente sul rapporto di coppia irrimediabilmente deterioratosi: " Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans e non riusciva a sottrarsi ". Benjamin ha sempre appoggiato l'ex fidanzata in ogni sua scelta, ma questo di fatto li ha portati alla rottura: " Non l'ho mai giudicata, sono anche dell'idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla ".

Benjamin Mascolo in "After 5"