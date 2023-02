Rosa Chemical, l'ex fidanzata è Bibi Santi: la mandante dell'agguato a Simba La Rue

Il Festival di Sanremo 2023 sarà sicuramente ricordato, ma non per le sue canzoni: in queste ultime ore c'è un gran parlare del rapper Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, divenuto noto per le sue performance di dubbio gusto e per il duetto con Fedez (prima il simulato atto sessuale, poi il bacio sulla bocca sul palco).

Scavando nel passato del cantautore italiano spicca subito il nome di un altro soggetto conosciuto dalla stampa, ossia la pornostar Bibi Santi, ex di Rosa Chemical collegata all'agguato compiuto nei confronti del rapper Simba La Rue. Insomma, due personaggi passati, per ragioni diverse, agli onori della cronaca.

Rosa Chemical l'eccentrico

25 anni, piemontese, trasgressivo, divenuto celebre per i suoi look stravaganti (fin troppo), Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha partecipato al Festival di Sanremo con il suo inedito Made in Italy. Il suo pseudonimo deriva dall'unione dei nomi Rosa, in onore della madre, e Chemical, tributo alla band My Chemical Romance.

Sbarcato all'Ariston, ha subito fatto parlare di sé. La parlamentare di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, prima ancora delle esibizioni, aveva espresso preoccupazioni in merito alla presenza del rapper a Sanremo, e forse non aveva tutti i torti.

Alla quarta serata del Festival, Rosa Chemical ha atteso il duetto con la cantante Rose Villain sulle note di America di Gianna Nannini per estrarre un vibratore e mostrarlo al pubblico. Poi il fuori programma (?) durante l'ultima serata, quando ha mimato un atto sessuale con Fedez, seduto in prima fila davanti al palco, per poi baciarlo sulla bocca, con buona pace di Chiara Ferragni, presente alla kermesse. Una pagliacciata in piena regola che ha comunque sortito l'effetto sperato: a distanza di ore dalla finale di Sanremo si continua a parlare dell'accaduto.

Bibi Santi e l'agguato

Ben conosciuta anche Bibi Santi, a quanto pare ex di Rosa Chemical. 33 anni, residente nella bergamasca, divenuta celebre su TikTok e OnlyFans, Barbara Boscali (nome d'arte: Bibi Santi 91) è finita su tutti i giornali per i fatti di cronaca che hanno visto come protagoniste le faide fra trapper.

Bibi Santi è stata accusata del tentato omicidio del trapper Simba La Rue, un altro suo ex, accoltellato lo scorso 16 giugno 2022 proprio nei pressi dell'abitazione della ragazza, a Treviolo. Secondo il gip di Bergamo la 33enne sarebbe stata la concorrente morale all'aggressione a Simba La Rue, all'epoca suo fidanzato. La stessa Bibi Santi ha poi ammesso di essere stata la mandante, dichiarando di aver "solo" voluto dare una lezione a La Rue, colpevole di averla umiliata e picchiata. " Ma non sapevo che avrebbero usato i coltelli ", è stata la giustificazione. Bibi Santi aveva quindi attirato Mohamed Lamine Saida (Simba La Rue) nella trappola, e per tale ragione è stata arrestata e poi ristretta ai domiciliari.

La storia fra Rosa Chemical e Bibi Santi

Del legame fra Rosa Chemical e Bibi Santi sappiamo ben poco. A quanto pare i due si sono lasciati almeno un anno prima dell'aggressione ai danni del trapper Simba La Rue.