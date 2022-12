La rivelazione di Milly Carlucci: "La Lucarelli? Non è come sembra..."

Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli, Enrico Montesano. L'ultima edizione di Ballando con le stelle ha scatenato più di una polemica attorno ai protagonisti dello show di Milly Carlucci. Discussioni che, di fatto, hanno alimentato l'interesse del pubblico verso il programma e che, lo ha ammesso la stessa conduttrice, sono "il gioco della televisione".

Venerdì 23 dicembre Ballando con le stelle avrà la sua coppia vincitrice. Inevitabile, dunque, tirare le somme di una stagione intensa, costellata di casi, polemiche e dissapori soprattutto quelli interni alla giuria. Nelle ultime puntate si è assistito a una scissione al banco dei giudici, con Selvaggia Lucarelli sempre più isolata e criticata dai colleghi. Ma Milly Carlucci ha ridimensionato la situazione e nell'intervista rilasciata al Corriere della sera ha gettato acqua sul fuoco: " Siamo un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo ".

L'opinione su Selvaggia Lucarelli

La giornalista è stata indubbiamente una delle protagoniste più discusse dell'ultima edizione di Ballando. Selvaggia Lucarelli ha avuto accesi confronti un po' con tutti nel programma da Iva Zanicchi a Enrico Montesano, dai giudici seduti al tavolo con lei (soprattutto a causa della partecipazione del suo fidanzato Lorenzo al programma) fino ai ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella versione opinionisti. La Carlucci però la difende: "Selvaggia si fa indubbiamente notare ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione". E sui dissapori con Iva Zanicchi, la conduttrice si è schierata al fianco di quest'ultima: "Le è uscita una parola sbagliata e ha capito di aver passato il segno: si è scusata in tutti i modi possibili ".

Iva Zanicci, anima di Ballando

Anche se nel ballo non ha convinto tutti Iva Zanicchi è stato il personaggio rivelazione di questa edizione dello show di Rai Uno. Eclettica, irriverente e popolare, l'Aquila di Ligonchio ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità e Milly Carlucci l'ha applaudita: " Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico". E a chi ha criticato la Zanicchi per le sue barzellette spinte ma molto apprezzate dal pubblico, la conduttrice ha spiegato: "Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti" .

Il caso Montesano