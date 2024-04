Shannen Doherty a sorpresa: "Morirò prima di mamma, vendo tutto e viaggio con lei"

"So che sarà dura per lei se morirò prima di lei". Così Shannen Doherty è tornata a parlare della sua malattia e della morte, riferendosi alla madre Rosa. Da nove anni l'attrice di Beverly Hills 90210 lotta contro il cancro e l'ultima diagnosi di metastasi sparse in tutto il corpo non le hanno dato molte speranze per il futuro. Shannen si sta sottoponendo a una cura sperimentale per rallentare il decorso della malattia, ma continua a pianificare il suo trapasso come estremo tentativo di riuscire a controllare la sua vita anche in queste ultime fasi. Così, nell'ultima puntata del suo podcast Let's be clear, l'attrice ha parlato del suo desiderio di volere vendere tutti gli oggetti collezionati nel corso degli anni per poter viaggiare e vivere le ultime esperienze con la madre Rosa.

" Poiché sarà molto dura per lei, voglio che le altre cose siano molto più facili. Non voglio che abbia un sacco di cose da affrontare. Non voglio che abbia quattro box pieni di mobili" , ha raccontato Shannen Doherty, spiegando di non essere più interessata alle cose materiali ma piuttosto di volere collezionare ricordi e momenti: " Insomma, ne ho davvero bisogno? Devo avere tre tavoli da pranzo? La risposta è no, nessuno di noi ha davvero bisogno di tutte le cose che ha, e tutti noi potremmo ridimensionarci un po' e non diventare accumulatori ".

Con la vendita dei mobili antichi acquistati negli anni, che attualmente si trovano in Tennessee, Doherty sogna di realizzare gli ultimi desideri come viaggiare con la mamma in Italia, luogo visitato due anni fa, o comunque trascorrere tempo prezioso con lei. " Ciò che mi dà grande gioia è portare mia madre nei posti in cui ha sempre desiderato andare", ha detto prima di aggiungere: "Lo faccio per costruire ricordi diversi: posso costruire ricordi con le persone che amo. E in questo modo non spendo i miei risparmi, che invece voglio assicurarmi rimangano a chi si sta prendendo cura di me ".

Shannen Doherty combatte contro il cancro dal 2015, quando scoprì di avere un tumore al seno al quarto stadio. Dopo essere guarita, anni dopo ebbe una recidiva e nel 2023, a seguito di alcuni controlli di routine, scoprì che il cancro si era diffuso al cervello con metastasi nelle ossa. In una recente intervista l'attrice ha parlato di un'aspettativa di vita di 3-5 anni, ma, nonostante ciò, continua a credere nella scienza, sottoponendosi a cure sperimentali nel tentativo di superare i pronostici dei medici.

"Io voglio vivere", confessò in lacrime nella prima puntata del suo podcast e ciò che sta facendo va proprio in questa direzione: vivere ogni attimo della sua vita.