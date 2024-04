William e Kate, dal primo incontro all'Università al matrimonio in diretta televisiva

Il 29 aprile 2024 William e Kate festeggiano il loro tredicesimo anniversario di matrimonio. La loro unione ha fatto sognare milioni di persone. Molti hanno visto in quest’unione felice una sorta di riscatto dei sentimenti dopo il naufragio del matrimonio di Carlo e Diana. Come se, in un certo senso, i principi di Galles avessero coronato il sogno che Lady D vide infrangersi davanti ai suoi occhi. La storia di William e Kate rimane un inno all’amore soprattutto ora che la principessa è più fragile a causa della malattia.

Il primo incontro

Sappiamo che William e Kate si incontrarono per la prima volta alla St. Andrews University. In realtà, come ha fatto notare l’esperta reale Katie Nicholl nel suo libro “The Future Queen” (2013), citato dall’Express, questa informazione non sarebbe proprio esatta. I due, infatti, si trovarono a pochi passi l’uno dall’altra quando avevano solo nove anni, quando le loro scuole si affrontarono in una partita di hockey: “La vicina Ludrove Prep School spesso giocava dei match contro la St. Andrews Prep e c’era una grande eccitazione quando William, difensore sinistro del Ludgrove’s Colts, venne alla St. Andrews” , la scuola frequentata da Kate.

Nessuno sa se i futuri principi abbiano avuto modo di scambiare due chiacchiere o se i loro sguardi si siano incrociati. In ogni caso “sebbene naturalmente [Kate] non fosse interessata ai ragazzi, l’arrivo di quel ragazzo particolare catturò la sua attenzione” . Non fu l’unica coincidenza. Una volta adulti, prima di iscriversi all’università, William e Kate si presero un anno sabbatico. Il principe si recò in Belize con le Welsh Guards, la principessa a Firenze per studiare Arte. Prima di raggiungere le rispettive destinazioni, però, i due trascorsero dieci settimane in Cile, come volontari. Selezionarono perfino la stessa organizzazione, la Raleigh International.

Ma non si incontrarono, perché “avevano scelto settimane diverse” per partecipare al programma di aiuti, ha rivelato Malcolm Sutherland, incaricato di fare da guida in entrambi i viaggi. William partì nell’ottobre 2000, Kate nel gennaio 2001. Una coincidenza “assolutamente pazzesca” .

Alla St. Andrews

Nel 2000 Kate Middleton si iscrisse all’Università di Edimburgo ma dopo circa un anno decise di cambiare ateneo e terminare gli studi alla St. Andrews (Scozia). Alcuni ritengono che questa scelta sarebbe stata, in qualche modo, orientata dalla madre della principessa, Carole, decisa a far incontrare sua figlia con il futuro Re d’Inghilterra.

Così accadde: William e Kate si sarebbero incrociati, per la prima volta, in uno dei corridoi dell’Università. “In realtà quando ti incontrai arrossii e me la svignai. Ero molto timida” , raccontò la principessa durante l’intervista che rilasciò insieme a William alla Uk Press Association, nel 2010. William aggiunse: “Quando vidi Kate per la prima volta, sapevo che c’era qualcosa di speciale in lei”.

Quell’incontro sarebbe rimasto nella mente e nel cuore di entrambi. Iniziarono a frequentarsi complice anche la vicinanza tra i loro appartamenti. Il principe, infatti, abitava sopra all’alloggio di Kate. Nel 2004 la loro storia divenne pubblica. Sui giornali, infatti, comparvero le foto della coppia che sciava in Svizzera.

Secondo i tabloid, però, il momento esatto in cui William capì davvero di essere innamorato della principessa sarebbe arrivato nel 2002. Galeotta fu una sfilata organizzata per beneficenza alla St. Andrews. Per l’occasione Kate affrontò la passerella con un mini dress trasparente nero e oro di Charlotte Todd. “Era la fine del primo anno” , ricordò a “E! News un amico di William, Ben Duncan. “…[Kate] indossava un abito audace…[William] era seduto in prima fila e non le staccava gli occhi di dosso” . Sembra che per conquistarsi il posto migliore il principe abbia pagato ben 400 dollari.

Il fidanzamento e il matrimonio

Clarence House annunciò il fidanzamento di William e Kate il 16 novembre 2010. William avrebbe chiesto in sposa Kate durante una vacanza in Kenya, nell’ottobre 2010. In quell’occasione le avrebbe regalato l’anello di fidanzamento di Lady Diana, il celebre zaffiro da 12 carati, circondato da 14 diamanti rotondi, su montatura in oro bianco. Il 23 novembre dello stesso anno venne confermata la data delle nozze, ovvero il 29 aprile 2011. Un giorno non casuale, visto che si celebra Santa Caterina da Siena e il nome per esteso della principessa è, appunto, Catherine.

La cerimonia nuziale si svolse nell’Abbazia di Westminster ed ebbe un impatto mediatico planetario: 2 miliardi di persone guardarono la diretta da tutto il mondo e un milione di inglesi si riversarono per le strade di Londra.

Tredici anni dopo, nonostante i dolori e la malattia di Kate, la favola iniziata in quel giorno d’aprile è ancora brilla ancora di una luce intensa, emanata dalle figure carismatiche e affascinati dei, la speranza della monarchia britannica.