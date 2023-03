Salta l'accordo di divorzio tra Totti e Ilary

Il tempo è scaduto. A meno che non avvenga un miracolo, Francesco Totti e Ilary Blasi si affronteranno in tribunale. La prima udienza per la separazione giudiziale si terrà tra due settimane e il clima sarebbe già teso. Secondo quanto riferito dal Corriere della sera gli avvocati della conduttrice dell'Isola dei famosi e dell'ex capitano della Roma avrebbero interrotto le trattative per scongiurare l'approdo davanti al giudice ormai da settimane: " Non si parlano manco più. Nessuna incomprensione tra legali, è che non sanno più cosa dirsi ".

Spetterà al presidente del tribunale civile di Roma pronunciarsi sull'addio tra Totti e Ilary con una sentenza, che potrebbe non mettere d'accordo i due ex coniugi romani su assegno di mantenimento e spartizione del patrimonio. Il contenzioso per la giudiziale, dunque, si appresta a entrare nel vivo. A meno che Totti e Ilary non chiedano un rinvio in extremis, il 14 marzo la conduttrice e il Pupone si presenteranno in aula e il primo passo del giudice sarà quello di tentare una riconciliazione, che appare quanto mai improbabile, visto l'accordo mai raggiunto tra le parti negli ultimi difficili mesi. Da quel momento potrebbero passare anche due anni prima che l'ex coppia d'oro di Roma esca dal tribunale con una sentenza definitiva in mano.

I nodi del divorzio tra Totti e Ilary

I nodi sulla separazione, che l'avvocato Antonio Conte (per Totti) e l'avvocato Alessandro Simeone (per Ilary Blasi) non sono riusciti a sciogliere dall'estate scorsa, riguardano soprattutto il patrimonio accumulato negli anni dalla coppia. Il giudice dovrà stabilire a chi va la villa dell'Eur dove Totti, Ilary e i tre figli hanno vissuto negli ultimi diciassette anni e come verranno ripartite le società, i conti e i beni di proprietà. Oltre al fantomatico assegno di mantenimento. Poi c'’è l’affidamento dei figli della coppia. Salvo Isabel, che dovrebbe rimanere con mamma Ilary, Chanel e Cristian saranno chiamati a esprimere la loro preferenza tra i genitori.

L'udienza Rolex vs borsette

Nel frattempo Ilary e Francesco si vedranno in tribunale anche per la causa di riappropriazione delle borsette e dei preziosi orologio scomparsi. La quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni dovrebbe tenersi lunedì 6 marzo e in quell'occasione Frettoni dovrà stabilire quanti e quali testimoni ascoltare nell'ambito del processo. Sia Totti che Ilary hanno presentato un lungo elenco di persone pronte a parlare per loro e a fare pendere dalla loro parte l'esito di una diatriba che, come la giudiziale, potrebbe protrarsi per anni.

Totti lontano da Roma

In attesa di rivedere l'ex moglie in tribunale, Francesco Totti si è rifugiato in montagna, a Madonna di Campiglio, con la compagna Noemi Bocchi e le figlie Isabel e Chanel in settimana bianca. Ilary invece sta preparando il suo ritorno in televisione alla guida dell'Isola dei famosi (al vai ad aprile) e nelle prossime settimane potrebbe rilasciare la sua prima intervista dopo l'addio al Pupone scegliendo il salotto di Verissimo per le sue prime confessioni.