Tutto quello che sappiamo finora su Ilary. E ora arriva l'intervista "bomba"

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione da protagonista. Ad aprile la showgirl ritornerà alla guida de L'Isola dei famosi in prima serata su Canale 5. In attesa di guidare in naufraghi nella loro avventura di sopravvivenza, però, la conduttrice rilascerà una lunga intervista a Silvia Toffanin. Ad annunciarlo è stato il sito Dagospia, che ha anticipato l'ospitata di Ilary Blasi nel salotto di Verissimo. " Ufficialmente per ragioni promozionali di rete ", spiffera il portale di Roberto d'Agostino, ma la conduttrice potrebbe lasciarsi andare anche a qualche confessione sul suo nuovo amore e soprattutto sulla separazione da Francesco Totti.

L'ultima volta a Verissimo per smentire la crisi

Esattamente un anno fa, Ilary Blasi si sedeva sulla poltrona di Verissimo per raccontare il difficile momento che il suo matrimonio stava attraversando a causa dei gossip circolati sul Pupone e Noemi Bocchi. Dopo la pubblicazione delle foto, che immortalavano Totti allo stadio in compagnia della sua amante, Ilary aveva scelto l'amica Silvia per smentire con forza le voci di tradimento e crisi. " Noi come coppia siamo pronti alla prossima tempesta ", aveva dichiarato Ilary convinta che le parole del marito, che aveva negato ogni coinvolgimento con Noemi Bocchi, fossero vere.

Invece l'11 luglio sono arrivati i comunicati stampa ufficiali, che annunciavano la separazione. Da allora la Blasi non ha più rilasciato alcuna intervista. Contrariamente a quanto fatto dall'ex marito, che due mesi dopo l'annuncio di addio scelse il Corriere per dire la sua sul divorzio, Ilary ha scelto il silenzio. Ha trascorso l’estate in compagnia dei figli e della sua famiglia e si è concentrata su sé stessa. Poi l’autunno le ha portato un nuovo amore, del quale potrebbe essere pronta a parlare ora.

L'ospitata a Verissimo nelle prossime settimane