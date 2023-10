I "Friends" rompono il silenzio sulla morte di Matthew Perry

Ci sono voluti due giorni prima che i "Friends" rompessero il silenzio sulla morte di Matthew Perry. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno preso le distanze dai social network e dalla stampa per provare a metabolizzare la drammatica notizia della morte dell'amico e collega Matthew. Poi, rispettando il dramma della famiglia Perry, hanno scelto di affidare alla rivista People una nota congiunta per rendere omaggio all'indimenticabile Chandler Bing.

Il silenzio di Jennifer Aniston e gli altri

Quando la notizia dell'improvvisa morte di Matthew Perry - trovato senza vita domenica nella sua villa di Los Angeles - è diventata di dominio pubblico, lasciando nello sconforto amici, colleghi e fan, tutti si aspettavano che i suoi "Friends" lo salutassero pubblicamente sul web. Ma i profili social di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer sono rimasti tristemente in silenzio per ore, giorni. A rendere omaggio a Chandler sono stati altri volti noti - come Shannen Doherty e Selma Blair - ma dai colleghi di "Friends" nessun commento. Almeno fino a poche ore fa.

La nota congiunta dei "Friends"

I cinque attori hanno deciso diffondere un messaggio congiunto per parlare della prematura scomparsa del collega, che per dieci anni è stato co-protagonista della serie "Friends", che li ha resi famosi. " Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia ", si legge nella nota ufficiale pubblicata su People: " C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile". Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc e Schwimmer hanno poi aggiunto che ci sarà un momento per parlare, che non è oggi: "Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo ".

L'autopsia e le indagini

Sul fronte delle indagini, invece, emerge che l'attore era solo a casa quando è stato trovato morto dall'assistente e che non era nella jaccuzzi quando i sanitari del 911 hanno provato a rianimarlo. Il sito americano TMZ riferisce che in casa non c'erano droghe ma molti farmaci, inclusi antidepressivi e ansiolitici e un "farmaco per la BPCO, l'abbreviazione di malattia polmonare ostruttiva cronica". L'autopsia è già stata eseguita sul cadavere di Matthew Perry, ma il coroner è in attesa dei risultati degli esami tossicologici, che non saranno pronti prima di sei settimane.