Kate torna in pubblico. Il racconto della malattia

Dopo il tanto chiacchierato forfait al Royal Ascot Kate Middleton è tornata ai doveri ufficiali con una visita molto particolare, che le ha consentito di aprirsi, ancora una volta, sulla sua malattia e sul percorso di recupero. La principessa ha parlato delle difficoltà che sta incontrando nella fase post chemioterapia e, indirettamente, ha messo a tacere le solite voci di complotti che spuntano a ogni sua assenza.

“Un’esperienza spaventosa”

Lo scorso 2 luglio la principessa Kate ha visitato un centro oncologico, il Colchester Hospital, ammirandone anche il giardino annesso, l’RHS Wellbeing Garden. La futura Regina ha aiutato a piantare delle rose e osservato la “Catherine’s Rose”, il fiore che porta il suo nome e le è stato dedicato dalla Royal Horticultural Society. Questa rosa particolare è stata creata per omaggiare il suo impegno nella sensibilizzazione sul cancro.

Kate, però, ha anche voluto lasciare ai pazienti con cui ha parlato e al pubblico dei messaggi importanti, sul cosa comporta davvero la completa ripresa da un cancro. “C’è una fase, quando finisci il trattamento [chemioterapico] in cui tutti si aspettano che tu stia meglio” , ha dichiarato, citata dal Daily Mail. “Ma non è affatto così” . L’aspettativa che si è formata nell’immaginario collettivo è quella del paziente che “va avanti, torna alla normalità” rapidamente, spingendoti a indossare una maschera in pubblico, a presentare “un volto coraggioso” , a comportarti in modo “stoico durante la cura” .

La realtà, però, è un'altra: il cancro, ha spiegato Kate, “è un’esperienza spaventosa, sconfortante” e non termina con l’ultima seduta di chemioterapia. La persona che ha attraversato il percorso di cura ha bisogno di trovare “una nuova normalità e ciò richiede tempo” . La fase successiva al trattamento “è davvero, davvero difficile” .

“Montagne russe”

Kate ha rivelato di aver provato l’agopuntura per alleviare il dolore e sottolineato che il cancro rappresenta, per chiunque ne sia colpito, “un cambiamento di vita” . Spesso, poi, commettiamo l’errore di pensare al percorso di guarigione come a una specie di strada ampia e dritta, senza dossi, senza curve, senza salite. La principessa ha voluto ribadire che, al contrario, questo processo somiglia di più alle “montagne russe, non è un piano liscio, come ci si aspetta” . Un giorno va meglio, l’altro è più faticoso.

Per questo è fondamentale il sostegno della famiglia, che Kate ha trovato nei genitori, nei fratelli e nel principe William, ma anche affrontare la malattia dal punto di vista “della mente, del corpo e dello spirito”. A tal proposito la principessa del Galles ha affermato che una volta terminato il trattamento “non sei più necessariamente sotto la supervisione del team clinico, ma non sei in grado di svolgere normalmente la tua quotidianità come magari facevi una volta…Qualcuno che parli con te di questo, che ti mostri e ti guidi attraverso quella fase che viene dopo il trattamento è, credo, davvero importante”.

Per la visita, ha sottolineato il People, Kate Middleton ha indossato un capo simbolico, ovvero lo stesso blazer del brand “Blazé Milano” da mille sterline che scelse per il ritratto realizzato da Matt Porteous il 14 giugno 2024. Quell’immagine, infatti, accompagnava il primo aggiornamento sulla salute della principessa. Con le sue parole Kate avrebbe anche voluto chiarire, una volta per tutte, che il suo ritorno ai doveri pubblici non è ancora completo. In diversi casi dovrà ancora mancare degli appuntamenti. La sua assenza, però, non deve scatenare i complottisti, come accaduto anche per il forfait al Royal Ascot.

La spiegazione, infatti, è molto semplice: la principessa è ancora in fase di recupero. Questa fragilità, assolutamente normale per un paziente oncologico, fa sentire Kate ancora più vicina alla gente.

“[Kate] può vincere i cuori delle persone…perché appare come una persona vera con cui la gente può trovare affinità, come la principessa Diana”.

Petar Petrov, designer ucraino che ha creato il blazer sfoggiato dalla moglie di William per un evento alla National Portrait Gallery, lo scorso febbraio, ha detto al People: