“Ѐ lei la vera Regina": cosa rivela la biografia di Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe la vera forza della Corona britannica. Ne è certo l’esperto reale Robert Jobson, che le ha dedicato un’attesa biografia, “Catherine. Principessa di Galles”, in uscita per Rizzoli il prossimo 6 agosto. Nel libro vengono svelati anche dettagli inediti sulla vita della royal family dietro le porte chiuse dei Palazzi: dalla morte della regina Elisabetta al ruolo da mediatrice di Kate nei contrasti tra Carlo e William. Emerge il ritratto di una donna volitiva, amatissima sia da Sua Maestà sia dal popolo britannico.

La biografia di Kate

“Basandosi su fonti ufficiali e ufficiose molto vicine alla principessa e ben inserite nella casata reale, l’autore, in questo libro, cerca di ricostruire chi è davvero Kate Middleton e cosa l’ha resa la donna che è diventata” , riporta la quarta di copertina della biografia scritta dall’esperto reale Robert Jobson. In effetti la storia di Kate è iniziata quasi come una favola: la ragazza borghese che incontra il principe azzurro e se ne innamora, ricambiata. Questa, però, non è stata altro che la prima pagina di un racconto esistenziale ben più lungo, complesso e affascinante.

“Dietro quel sorriso luminoso [mostrato in] pubblico c'è una donna volitiva, con un’intelligenza brillante e una tenace determinazione” , ha dichiarato Jobson al Daily Mail, che ha pubblicato gli estratti della sua opera. “Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire sarà la consorte di re William V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo...Se fosse nata cinquant'anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, materia per fiabe”.

Nel libro l’autore è tornato indietro nel tempo, seguendo i passi di Kate dall’infanzia fino al primo incontro con William e poi dal royal wedding fino a oggi, delineando con meticolosa attenzione la sua personalità. Non c’è, forse, modo migliore di realizzare una simile impresa se non osservando il modo in cui il personaggio preso in esame reagisce davanti alle sfide che la vita gli mette davanti. Proprio ciò che ha fatto Jobson con la principessa del Galles. I tratti principali del carattere di quest’ultima sarebbero il coraggio, la positività, “un’innata” propensione alla mediazione che l’avrebbero aiutata a superare le difficoltà e trarne insegnamento. Ma anche una grande forza interiore che si concretizzerebbe in abituale tranquillità, qualunque cosa accada. Un “effetto calmante” che avrebbe giovato all’intera royal family.

“Emotivamente matura”

I tratti caratteriali di Kate si tradurrebbero sempre in azioni concrete compiute per il bene della famiglia. La principessa, per esempio, sarebbe riuscita a far riavvicinare Carlo III e il principe William: “Ha spianato la via a William e a suo padre affinché avessero un rapporto migliore rispetto al passato” , ha scritto Jobson. “Negli ultimi anni sono diventati più vicini” , ha aggiunto una fonte citata nel libro. “[William] rispetta suo padre e la sua devozione al servizio, ma il fatto che suo padre abbia messo il lavoro prima ha penalizzato il rapporto padre/figlio e questo William lo percepisce”.

Kate avrebbe aiutato il marito a vedere la situazione da un’altra prospettiva, ha detto un altro insider: “[La principessa] prova sempre a considerare entrambe le parti di una disputa”, perché è “emotivamente matura”. Avrebbe “un’influenza stabilizzante” su tutta la corte. Tutte caratteristiche che l’avrebbero resa unica agli occhi di Carlo III, che lei, in privato, chiamerebbe affettuosamente “nonno” . “Penso che [Il Re] comprenda che Kate ha una buona influenza sull’intera famiglia” , ha spiegato un’altra fonte a Jobson. “Lui le vuole bene e apprezza sinceramente tutto ciò che fa”.

Elisabetta e Kate

Nel libro è molto forte anche la “presenza” della regina Elisabetta. Robert Jobson ha rivelato che la defunta sovrana sarebbe morta a causa di un mieloma. La malattia l’avrebbe anche resa quasi cieca negli ultimi mesi della sua vita. Kate, volendo dare conforto alla nonna del marito, avrebbe convinto tutta la sua famiglia a trasferirsi più vicino a Windsor.

Nella biografia Robert Jobson ha raccontato anche che il principe William avrebbe voluto portare in viaggio su un elicottero sia Kate sia i bambini, scontrandosi con la netta opposizione del padre e della regina Elisabetta. Il protocollo, infatti, vieta agli eredi al trono di viaggiare insieme, per ovvi motivi di sicurezza.

Lanon può rischiare di perdere il suo futuro e di mettere a rischio la sua stessa sopravvivenza in caso di un incidente. Così Carlo avrebbe fatto firmare al figlio un documento in cui gli imponeva di rinunciare ai suoi propositi.