Teo Mammucari: "A Belve hanno montato le risposte, Fagnani mi chieda scusa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine, Teo Mammucari un'intervista da "belva" l'ha fatta, non con Francesca Fagnani - visto l'eclatante abbandono della trasmissione - bensì con Selvaggia Lucarelli. Il conduttore e comico romano ha parlato della vicenda, che lo ha visto protagonista negli scorsi giorni, e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare lo studio, ammettendo le sue fragilità: " Ero a disagio, lei è partita a 300 all'ora. Mi sono subito detto: 'Non sono nel posto per me'. Il pubblico muto mi ha fatto andare in crisi, lo ammetto. Se mi togli il pubblico io sono finito". Mammucari ha rivelato di essere stato travolto da insulti e minacce dopo la sua mezza ospitata a Belve e di avere capito di avere sbagliato: "C'è gente che mi ha scritto; 'Pezzo di m**da', 'Non si trattano così le donne', 'Ti prendo a calci cogl**ne'. Ho capito che ho sbagliato e l'ho accettato ".

"Non sto bene"

Nell'intervista su FQ Teo Mammucari ha ammesso di essere fragile e psicologicamente provato da situazioni personali di cui, però, non ha voluto parlare: " Questo è un periodo di difficoltà familiari, non posso e non voglio raccontare. E poi volevo proteggere anche la mia fidanzata che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure ex, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati". Il conduttore ha rivelato di essere stato in cura da uno psicoterapeuta e di essere in un momento di forte crisi personale, che potrebbe fargli prendere una decisione drastica dal punto di vista professionale: " Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono: 'Ma sei matto?'. Però io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo ".

Cosa è successo a Belve

Mammucari ha parlato a lungo di quanto accaduto a Belve, spiegando cosa lo aveva spinto a partecipare e cosa è cambiato subito dopo l'inizio dell'intervista. " Avevo guardato alcuni spezzoni sui social e YouTube. Non è il tipo di tv che guardo, ma è il tipo di tv che ammiro. Ero contento, tutti i miei amici da Benincasa a Ercolani mi dicevano: 'Sarà fighissimo!'. Nella mia testa pensavo di farmi due risate. E poi Ballando con le stelle mi aveva un po' sciolto, tanto che sto scrivendo un libro sulla mia vita. Pensavo che parlare di me, non delle persone accanto a me, sarebbe stato bello, ci ho provato", ha dichiarato il comico. A proposito di Fagnani, il comico ha detto di essersi sentito intimorito da lei come accadde con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: "L a trovo brava, ma quando sono entrato in studio mi è successo quello che mi era successo con te a Ballando Ti attaccavo per difendermi perché́ soffrivo il tuo essere dominante. E io sapevo di essere fragile in quel contesto, ho sentito la fatica ".

Il "vaffa" e le scuse a Fagnani

Teo Mammucari ha poi spiegato cosa è successo mentre abbandonava lo studio di Belve e si è lasciato sfuggire un "vaffa", che a tutti è sembrato essere rivolto alla conduttrice.

L'ho detto mentre entravo in camerino, una persona che era con me, mio fratello, mi ha rassicurato dicendo che non era successo nulla di grave e io ho esclamato: 'Ma vaffanculo!'",

Ho sbagliato su tutto, però su quel “vaffanculo” montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l'ha presa a parolacce

ha spiegato il comico, ammettendo comunque le suema chiedendo anche a Francesca Fagnani di assumersi le sue: "".