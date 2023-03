"Totti è geloso". Mistero sulla foto in bikini di Noemi (poi rimossa)

Un bikini bianco e rosso coordinato con una camicetta. Le generose forme in bella mostra e lo sguardo seducente. Così Noemi Bocchi si è mostrata poche ore fa su Instagram, infiammando i social network, ma lo "spettacolo" è durato poco. La storia è stata condivisa e poco dopo rimossa dalla pagina Instagram della 34enne romana e sul web si è scatenato il gossip. Totti è troppo geloso della fidanzata?

L'ex capitano della Roma non ha mai fatto mistero di essere un uomo geloso e durante il suo lungo matrimonio con Ilary Blasi ha rilasciato diverse dichiarazioni sull'argomento. Ora che l'ex moglie è legata al suo passato, Totti concentra la sua attenzione sulla nuova compagna Noemi Bocchi e di lei il Pupone sembra essere molto geloso. Secondo molti, infatti, sarebbe questo il motivo della scomparsa del selfie in bikini pubblicato dalla Bocchi sulla sua pagina Instagram.

Il selfie sexy di Noemi Bocchi su Instagram

La coppia si trovava a Dubai per un torneo di padel. Francesco ha preso parte a una serie di gare contro ex glorie del mondo dello sport e la compagna è volata negli Emirati Arabi insieme a lui per concedersi qualche giorno di relax in vista dell'operazione per risolvere la diastasi addominale, alla quale si sottoporrà questa settimana. Tra una cena e un match in campo, Noemi ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram uno scatto realizzato allo specchio, mentre indossa un bikini a fiori rossi. Un selfie sexy e provocante che sembra avere ingelosito particolarmente Totti.

A meno di un'ora dalla pubblicazione, infatti, la foto è stata rimossa e sul web si è scatenato il chiacchiericcio. Perché la bella romana ha cancellato la foto da Instagram? Qualcuno ha ipotizzato che sia stato Francesco a invitarla a rimuoverla, geloso delle grazie della compagna. Eppure, guardando al recente passato, non è la prima volta che la 34enne finisce sulle riviste di gossip in costume, paparazzata dai fotografi che la seguono ogni giorno da quando il suo nome è stato accostato a quello dell'ex capitano giallorosso. Intanto la foto è scomparsa dalla rete, ma qualcuno è riuscito comunque a salvarla e condividerla nuovamente sul web, alimentando i gossip sulla coppia.