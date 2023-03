"Voleva sposare Noemi". Salta l'accordo con Ilary, l'ira di Totti

Addio, divorzio e nuovo matrimonio. Tutto in poco più di un anno. Sarebbe stato questo il desiderio di Francesco Totti, che sperava di poter portare all'altare la nuova compagna, Noemi Bocchi, entro la fine dell'anno dopo il naufragio del suo matrimonio con Ilary Blasi. La rivelazione arriva dal settimanale Nuovo, che ha dedicato la copertina del numero in edicola all'ex coppia d'oro di Roma: " Ilary spezza il sogno di Totti, addio alle nozze con Noemi ".

Il matrimonio con Noemi

Il mancato accordo di separazione consensuale, nel quale il Pupone sperava, avrebbe scombinato i piani della neo coppia. " Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento ", si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, che spiega quanto la causa di divorzio - che prenderà il via la prossima settimana (14 marzo) in tribunale a Roma - sia stata determinante per il futuro di Totti e Noemi e per questo l'ex calciatore sarebbe furioso.

Citando fonti vicine all'ex capitano della Roma, il settimanale Nuovo chiarisce: " A quanto dicono gli amici del Pupone, lui avrebbe voluto sposare il prima possibile la nuova compagna Noemi Bocchi, ma a questo punto non è più possibile ". Con un accordo consensuale, infatti, gli ex coniugi avrebbero ottenuto il divorzio rapidamente, mentre con la causa giudiziale si parla di anni prima che Ilary e Francesco si dicano definitivamente addio.

Il mancato accordo con Ilary

L'accordo tra le parti, però, è saltato da tempo. In questi mesi i legali Alessandro Simeone per lei e Antonio Conte per lui hanno provato a stilare un patto, che mettesse d'accordo lo sportivo e la conduttrice sulla spartizione del patrimonio familiare e sull'assegno di mantenimento per i tre figli. Ma un'intensa non c'è mai stata e ora spetterà al giudice prendere in mano la situazione e mettere nero su bianco le clausole della separazione.

Se da una parte, Totti fremeva per sposarsi con Noemi (e si è concesso una vacanza in montagna con lei e le figlie), dall'altra Ilary Blasi vive la sua relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller conosciuto lo scorso autunno. Dopo le presentazioni ufficiali in casa Blasi, la conduttrice dell'Isola dei famosi è volata in Germania per incontrare la famiglia del compagno, che in queste ore è arrivato a Roma per trascorrere il weekend insieme a lei. Su Instagram le foto e i video della cena romana della coppia in compagnia di alcuni amici della showgirl sono diventati virali e Ilary appare serena e felice, per niente turbata dalla battaglia legale che comincerà tra pochi giorni in tribunale.