Totti sfratta Ilary: il centro sportivo Longarina torna all'ex capitano della Roma

C'è un terzo procedimento giuridico che vede contrapposti Francesco Totti e Ilary Blasi, del quale fino a oggi non si sapeva nulla. Quello relativo alla gestione del centro sportivo della Longarina. Da anni l'attività è gestita dalla famiglia Blasi, in accordo con l'ex capitano giallorosso. Ma con l'inevitabile divorzio, Totti ha chiesto di potere rientra in possesso della struttura sportiva di cui è proprietario. Non ottenendo risposte in cambio, il Pupone ha deciso di rivolgersi al magistrato, che gli ha dato ragione.

La Longarina

Il complesso sportivo sito in via di Castel Fusano, in zona Roma Sud - che comprende la scuola calcio Totti Soccer School e il centro di Padel - è stato acquistato vent'anni fa da Francesco Totti dall'ex giallorosso Angelo Orazi. La Longarina è un investimento al quale il Pupone è sempre stato molto legato e che inizialmente era gestito da suo fratello Riccardo Totti. Con il passare degli anni, la famiglia Blasi è subentrata nella gestione e nel 2019 Ilary Blasi diventa azionista di maggioranza con al 90% mentre altre due quote al 5% vengono assegnate a Angelo Marrozzini (cugino di Francesco Totti) e Ivan Peruch (marito della sorella di Ilary, Silvia).

Il divorzio e lo scontro sul centro

Complice il divorzio, Francesco Totti ha cercato di tornare in possesso della Longarina, ma senza successo. " La risposta dei Blasi è stata negativa. A quel punto Totti ha chiesto che almeno gli venisse pagato un canone di affitto mensile. Un altro no. Non gli è rimasto che passare alle vie legali ", riferisce il Corriere Roma, parlando di una fantomatica ripicca della conduttrice nei confronti del marito. Così Totti si è rivolto al tribunale civile di Roma che, negli scorsi giorni, ha emesso l'ordinanza di sfratto.

La sentenza di sfratto