"Tranquilli, poi ci diamo...". Laura Chiatti passa l'aspirapolvere e punge gli hater

Nelle ultime settimane Laura Chiatti sta mostrando al pubblico un lato di sè decisamente inconsueto e molto ironico. Dopo l'ospitata da Mara Venier a Domenica In, nella quale l'attrice aveva detto di non amare vedere il marito alle prese con le faccende domestiche (" Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l'eros, me lo uccide "), Laura Chiatti è finita al centro di una sterile polemica. L'attrice si è vista costretta a spiegare le sue parole e la sua posizione personale, ma poi - stanca di tanto inutile clamore - è tornata sui social network ironizzando proprio contro coloro che l'avevano attaccata.

" Buongiorno si può dire oppure si offende la buonanotte? ", aveva scherzato sul suo account Instagram l'attrice poco prima che Sandra Milo commentasse la vicenda legata a Domenica In schierandosi apertamente in suo favore. Da quel giorno e da quel post social, Laura Chiatti ha deciso di tenere una linea decisamente ironica con i fan, ma soprattutto nei confronti di chi la critica e trova ogni pretesto per giudicarla. L'ultima storia condivisa sul suo profilo va proprio in questo senso.

L'aspirapolvere, il video e lo sfottò