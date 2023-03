"Via tutto!". La ritorsione di Ilary: così cancella Totti

Un anno fa il gossip sulla crisi tra Totti e Ilary Blasi era già esploso. Le foto di lui allo stadio Olimpico a poche sedute di distanza dall'amante, Noemi Bocchi, avevano scatenato il finimondo. La coppia d'oro di Roma sembrava essere pronta a dirsi addio, ma la rottura è arrivata solo a luglio. Prima Ilary e il Pupone hanno provato a salvare il salvabile senza riuscirci. Dodici mesi dopo la conduttrice dell'Isola dei famosi ha deciso di dare un taglio netto con il passato, rimuovendo l'ex marito dalla sua pagina Instagram.

La "pulizia" sui social

Ai follower di Ilary Blasi non è sfuggita la "pulizia" che la showgirl ha fatto sul suo account Instagram nelle ultime ore. Dal profilo sono scomparse tutte le foto di coppia, che lei aveva condiviso negli anni sulla sua pagina personale. Scatti di vacanze trascorse insieme e momenti felici, che oggi sono solo un lontano ricordo. Si sono salvate solo tre foto che immortalano la coppia insieme ai figli a Disneyland Paris, alle Maldive nel 2019 e sulla neve in uno scatto del 2018. Il resto è stato tutto rimosso, cancellato come se niente fosse stato. Del resto, lei oggi vive una nuova vita al fianco di Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che dallo scorso autunno si mostra al suo fianco e sembra averla fatta innamorare di nuovo dopo la burrascosa fine del suo matrimonio.

Le foto mai cancellate

Ilary Blasi non ha smesso di seguire, però, l'ex compagno. Il follow al profilo dell'ex marito c'è, a testimonianza del fatto che la conduttrice dell'Isola dei famosi (che è pronta a tornare in televisione alla guida del reality di sopravvivenza e nella prima intervista dopo la separazione) vuole mantenere un filo conduttore con Totti, se non altro per vedere le foto dei figli, che il Pupone ogni tanto condivide. Per contro Francesco non ha cancellato niente dalla sua pagina Instagram.