"Tutto quello che lei vuole essere". L'invidia di Meghan: chi ha messo nel mirino

Per anni i media hanno scritto che Meghan Markle sarebbe invidiosa di Kate Middleton e che una delle ragioni della Megxit starebbe proprio nel rabbioso rifiuto della duchessa a essere considerata l’eterna seconda a corte, sempre un passo dietro i principi di Galles. Stando a nuove indiscrezioni il bersaglio della presunta invidia di Meghan sarebbe cambiato. La popolarità, l’attenzione mediatica, la ricchezza che la duchessa sperava di ottenere abbandonando la royal family sarebbero ora incarnati in Lauren Sanchez, la futura moglie di Jeff Bezos.

Popolarità e diamanti

Lauren Sanchez, che il prossimo giugno sposerà a Venezia, sull’Isola di San Giorgio, il fondatore e presidente di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe diventata, suo malgrado, il riflesso dei sogni infranti di Meghan Markle. Secondo il sito Radar Online la duchessa di Sussex vedrebbe nella futura signora Bezos tutto ciò che lei non è, tutti i suoi fallimenti e i tentativi vani di ottenere l’approvazione del pubblico. Una fonte ha dichiarato all’insider Rob Shuter, citato proprio da Radar Online: “Lauren è tutto quello che Meghan pensava di diventare. Invece Meghan vende marmellate, mentre Lauren è coperta di diamanti sul red carpet di Cannes”.

La fonte si riferisce alla 31° edizione dell’amfAR Gala 2025, evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sull’Aids, tenutosi il 22 maggio 2025 nell’Hotel du Cap-Eden-Roc durante il 78° Festival di Cannes. Durante la serata, sponsorizzata da Chopard, la Sanchez ha indossato un abito di scintillanti paillettes azzurro e argento, firmato da Roberto Cavalli, come ha fatto notare Page Six. Non sarebbe stato solo questo a far infuriare Meghan. Lo scorso 24 maggio Lauren Sanchez ha festeggiato il suo addio al nubilato a Parigi, nel ristorante Lafayette’s Paris, insieme alle amiche più cari, tra cui Kim Kardashian e Katy Perry.

Le nozze del prossimo giugno, poi, si preannunciano letteralmente epiche: un evento da trenta milioni di euro e duecento invitati, come ha puntualizzato Il Mattino, tra i quali Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio e Bill Gates. Il ricevimento dovrebbe svolgersi su uno yacht da 450 milioni di euro. Tutto questo mentre Meghan, ci dice ancora Radar Online, avrebbe addirittura “silenziosamente cancellato i piani per festeggiare il suo settimo anniversario di matrimonio con il principe Harry”, perché, ha dichiarato la fonte, “non hanno più così tanti amici”.

L’importanza di essere influenti

Meghan non invidierebbe solo il glamour che circonda Lauren Sanchez, ma soprattutto il suo impatto sulla società. La fidanzata di Bezos, come riporta il People, è una giornalista, ha il brevetto da pilota, è la fondatrice di Black Ops Aviation, nel 2024 ha scritto un libro per bambini, “The Fly Who Flew to Space”, inserito nella lista dei bestseller dal New York Times, è una filantropa, dedita in particolar modo alle tematiche attinenti all’ecologia e alla difesa del pianeta dai cambiamenti climatici.

Anche la moglie di Harry scrisse un libro per l’infanzia, “The Bench” (2021) che, però, ricordiamo soprattutto per le polemiche relative a un presunto plagio e all’uso del titolo nobiliare, visto che Meghan si firmò “duchessa di Sussex” . Un insider ha affermato a Radar Online: “Lauren ha un impatto concreto. Ha il denaro di Jeff Bezos e l’abilità di influenzare le conversazioni su scala globale. Meghan ha un podcast fallito, un brand di marmellate e la reputazione di una che compromette i rapporti” con gli altri. La Sanchez è circondata dai nomi più importanti dello spettacolo internazionale e dell’imprenditoria, Meghan sarebbe stata lasciata sola a causa delle sue intemperanze. I divi di Hollywood non si fiderebbero né di lei, né del duca di Sussex, considerati poco discreti, capricciosi e persino inconcludenti nell’ambito lavorativo.

Il suo ultimo podcast, “Confessions of a Female Founder”, non starebbe riscuotendo il successo sperato: “[Meghan] ha chiamato tutti i grandi nomi”, ha detto una fonte a Radar Online, “ma nessuno ha risposto e l’assenza di ospiti di alto profilo nel programma sta creando scetticismo…Vive in California e la cosa migliore che può fare è gestire una app di appuntamenti. Non c’è nessuna Taylor Swift. Nessuna Beyoncé”. Un bel guaio per la duchessa, che vorrebbe farsi conoscere come paladina dei diritti femminili.

