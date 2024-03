William e Kate "commossi" dall'ondata di affetto dopo l'annuncio della malattia

Quasi cinque milioni di utenti hanno messo un cuore al post, nel quale la principessa Kate ha annunciato di avere il cancro e di avere cominciato la chemioterapia. Ma i numeri sono di gran lunga superiori. Si stima che il video sia stato visualizzato da oltre 150 milioni di persone e sotto al post, in appena ventiquattrore, si sono accumulati oltre 200mila messaggi. Parole e frasi di sostegno e vicinanza per la difficile battaglia che Kate e la sua famiglia stanno portando avanti dopo la diagnosi del tumore. E di questa ondata di affetto e supporto i principi del Galles si sono detti "enormemente commossi".

"Il principe e la principessa del Galles sono immensamente commossi dai messaggi che hanno ricevuto dopo che Kate ha reso noto con un videomessaggio che le è stato diagnosticato un cancro", ha detto un portavoce di Kensington Palace, aggiungendo che William e Kate sono "grati" per il fatto che il pubblico abbia compreso la loro richiesta di privacy. "Il principe e la principessa sono entrambi enormemente commossi dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale", si legge nella nota ufficiale: "Sono stati travolti dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento".

La dichiarazione arriva a poche ore di distanza da un'altra notizia, quella che rivela che la principessa Kate ha scritto personalmente il suo videomessaggio prima di discuterne in privato con il re, che da sempre la considera come una figlia. Per i principi del Galles questa dichiarazione, fanno sapere dalla Bbc (che ha girato il video di Kate Middleton), sarà l'ultima che sentiremo per le prossime settimane.

Secondo i tabloid britannici, infatti, il messaggio è un ringraziamento a tutti coloro che si sono stretti attorno a Kate e alla famiglia reale, ma anche un educato avvertimento: "Il lato pubblico della diagnosi della malattia di Kate è finito ora desiderano essere lasciati in pace". La prossima volta che la principessa Kate parlerà sarà in occasione del suo ritorno ai doveri reali; un appuntamento che i sudditi aspettano con ansia ma che al momento, a causa delle html" data-ga4-click-event-target="internal"> pesanti cure che la moglie di William sta affrontando, non può ancora essere programmato.