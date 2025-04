Dazi, il segnale alla Cina. Trump esclude smartphone, computer e chip

Ascolta ora 00:00 00:00

Smartphone, computer e altri prodotti elettronici come i chip di memoria saranno esentati dai dazi reciproci annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 2 aprile e poi sospesi. Questo quanto emerge dalle nuove linee guida dell'autorità delle la US Customs and Border Protection - l'agenzia federale che si occupa di dogane e frontiere - una mossa destinata ad avvantaggiare colossi del settore come Apple e Samsung Electronics. Secondo il Financial Times, l'esenzione "è il primo segnale di un ammorbidimento delle tariffe di Trump rispetto alla Cina".

Il documento della Cbp elenca 20 codici corrispondente ad altrettante categorie merceologiche. Entrando nel dettaglio della decisione dell'amministrazione a stelle e strisce, i prodotti elettrici che verranno eliminati dalle nuove linee guida tariffarie comprendono macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici o ottici, macchine per la trascrizione di informazioni su supporti in forma codificata e per la loro elaborazione; parti e accessori di tali macchine; apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la produzione di dispositivi a semiconduttore o circuiti integrati; lampade elettriche portatili progettate per funzionare con una fonte di energia propria; dispositivi per ricezione e trasmissione vocale; dispositivi di memorizzazione; dischi, nastri e altri supporti; monitor; diodi, transistor e dispositivi semiconduttori simili; dispositivi semiconduttori fotosensibili, comprese le celle fotovoltaiche; diodi a emissione luminosa e loro parti.

La Casa Bianca non ha ancora confermato la notizia, ma la decorrenza del provvedimento è retroattiva, dal 5 aprile. L'intervento potrebbe aiutare a mantenere bassi i prezzi dei dispositivi tecnologici più diffusi che di solito non sono prodotti negli Stati Uniti.

Ma non è da escludere che si tratti di una tregua fugace: le esclusioni derivano dall'ordine iniziale, che impediva che le tariffe extra su alcuni settori si sommassero a quelle nazionali. È ancora possibile che vengano imposte tariffe diverse.