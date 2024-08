"Khelif? Un bravo pugile uomo". E Trump annuncia la stretta: "Con me non succederà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le polemiche su Imane Khelif. La pugile algerina ieri ha battuto per 5-0 l'ungherese Anna Luca Hamori, assicurandosi una medaglia certa alle Olimpiadi di Parigi. Ma la sua partecipazione alla categoria 66 kg continua a essere elemento di discussione. Sulla questione è intervenuto Donald Trump che, in occasione di un suo comizio ad Atlanta, ha parlato della recente sfida sul ring che ha visto la pugile italiana Angela Carini abbandonare l'incontro.

L'ex presidente degli Stati Uniti si è dunque focalizzato sull'incontro olimpico di pugilato femminile, definendo Khelif " un pugile uomo " e spiegando ai presenti la dinamica che ha portato l'atleta azzurra a lasciare il campo di combattimento. La campionessa italiana - ha affermato il candidato dei repubblicani per la Casa Bianca - ha dovuto affrontare " una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo che l'ha colpita così forte che non sapeva cosa stesse accadendo ". " Lui l'ha colpita con due diretti e lei ha detto 'sono fuori' ", ha aggiunto.

Il tycoon ha così ricostruito i contorni della sfida tra Carini e Khelif che nei giorni scorsi ha scatenato la bufera: non si tratta di una semplice polemica sportiva legata alle Olimpiadi, ma è diventata una vera e propria questione mondiale su cui anche la politica è intervenuta. In molti hanno chiesto al Comitato olimpico internazionale di riflettere sulla presenza dell'algerina sul ring contro le donne: l'Ungheria ha alzato lo scontro con tanto di lettera al Cio, mentre il Comitato olimpico di Algeri sta pensando di sporgere denuncia contro Hamori accusandola di dichiarazioni " offensive " contro l'avversaria.

Inoltre Trump ha colto l'occasione per lanciare un avvertimento su quella che, dal suo punto di vista, potrebbe essere la deriva con cui gli Stati Uniti potrebbero fare i conti in caso di vittoria dei democratici alle elezioni presidenziali di novembre: " Quello che sta succedendo alle Olimpiadi di Parigi accadrà anche qui con Kamala Harris ". E poi ha scandito a chiare lettere una promessa davanti al suo pubblico: " Con me gli uomini non parteciperanno agli sport femminili ".

Nel corso degli ultimi anni il dibattito politico in America è stato assai animato sulla partecipazione degli atleti transgender agli sport femminili. " Non permetteremo agli uomini di giocare negli sport femminili, questo finirà immediatamente ", ha garantito Trump a luglio. Nelle scorse ore The Donald ha ribadito l'intenzione di " proteggere donne e ragazze ".

folle e ingiusta che è stata lasciata emergere a causa di politici della sinistra radicale come Kamala Harris

Un portavoce ha spiegato che il tycoon non tollererà che gli uomini gareggino negli sport femminili, una realtà bollata come "".