Brigitte Macron: "Sono triste, ecco cosa ho visto all'Eliseo"

Dopo quasi un decennio trascorso al cuore della politica francese, Brigitte Macron rompe il silenzio con una confessione rara e profondamente personale. In una lunga intervista concessa al giornale La Tribune, la première dame traccia un bilancio dei suoi anni all’Eliseo, iniziati nel maggio 2017 al fianco del marito Emmanuel Macron. Il tempo, racconta, è volato con una velocità sorprendente. "Qui all’Eliseo questi anni sono passati così in fretta… Sono stati così intensi", confida. Un’esperienza totalizzante che, però, ha avuto anche un costo personale significativo. Con la fine del secondo mandato presidenziale ormai all’orizzonte, e l’impossibilità per Macron di candidarsi nuovamente, si avvicina anche la conclusione di questa fase della sua vita.

La pressione dell’Eliseo

Prima dell’ingresso all’Eliseo, la vita di Brigitte Macron era molto diversa. Ex insegnante di francese, madre e donna con una quotidianità simile a quella di tanti altri, descrive con lucidità il contrasto tra passato e presente. "Avevo una vita normale, dei figli, un lavoro, alti e bassi, come tutti", racconta. L’approdo al palazzo presidenziale ha cambiato tutto, trascinandola in una dimensione fatta di responsabilità, esposizione mediatica e ritmi incessanti. Questa trasformazione non è stata priva di conseguenze emotive. L’intensità degli anni all’Eliseo, infatti, si è accompagnata a una crescente consapevolezza delle dinamiche più dure della realtà politica e sociale.

"Ho visto l’oscurità del mondo e dell’Eliseo"

Tra le dichiarazioni più forti emerge una riflessione amara su ciò che ha osservato da vicino durante il suo ruolo istituzionale. "Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria", afferma senza mezzi termini. Parole che restituiscono il peso di un’esperienza vissuta non solo come privilegio, ma anche come esposizione a dinamiche spesso dure e spietate. La première dame non nasconde il lato più fragile del suo vissuto: "A volte sono triste come non lo sono mai stata". Un sentimento nuovo per lei, che ammette di attraversare momenti in cui persino la realtà appare meno luminosa: "A volte mi è difficile vedere il cielo blu".

Il diario segreto

Per affrontare questi momenti difficili, Brigitte Macron ha trovato conforto nella scrittura. Rivela infatti di tenere un diario personale, mai mostrato a nessuno. Questo spazio intimo rappresenta per lei una valvola di sfogo, un luogo in cui elaborare emozioni e pensieri lontano dagli occhi del pubblico. "Scrivere mi ha aiutata molto", spiega, lasciando intendere quanto questo gesto semplice sia diventato essenziale per mantenere un equilibrio interiore. Il diario, dunque, non è solo un’abitudine, ma un vero e proprio strumento di resistenza emotiva in un contesto spesso ostile .

Gli attacchi e la disinformazione

Uno degli aspetti più difficili da affrontare è stato il peso delle campagne di disinformazione e degli attacchi personali. Negli ultimi anni, la première dame è stata bersaglio di numerose molestie online, spesso legate alla sua identità e alla differenza d’età con il marito. A gennaio, diversi responsabili di questi attacchi sono stati condannati a pene detentive, seppur con sospensione. Tuttavia, il danno subito non è stato solo giudiziario, ma profondamente umano. Durante uno dei processi, sua figlia, Tiphaine Auzière, ha denunciato in aula una "sistematica messa in discussione dell’identità, del sesso e dell’integrità" della madre. Ha inoltre parlato apertamente di un deterioramento delle condizioni di salute della première dame, causato da un flusso continuo di attacchi e false informazioni. "Questo vortice, che non si ferma mai, ha un impatto crescente sulla sua vita e sul suo stato di salute", ha dichiarato.

La battaglia legale contro le fake news

Di fronte a questa situazione, la coppia presidenziale ha deciso di reagire con fermezza. Emmanuel e Brigitte Macron hanno intrapreso azioni legali sia in Francia che negli Stati Uniti per contrastare la diffusione di notizie false. Tra i procedimenti in corso, è previsto anche un processo nel Delaware contro l’influencer americana Candace Owens, accusata di aver contribuito alla diffusione di contenuti diffamatori. I coniugi Macron si sono detti pronti a testimoniare personalmente, determinati a fornire prove concrete per fermare quella che considerano una vera e propria macchina di disinformazione.

Uno sguardo al futuro

Con la fine del mandato presidenziale ormai vicina, Brigitte Macron guarda al futuro con una consapevolezza nuova. Gli anni all’Eliseo le hanno lasciato esperienze intense, ma anche cicatrici profonde. Il suo racconto non è solo una testimonianza personale, ma anche uno spaccato della pressione che accompagna chi vive ai vertici del potere.

Tra momenti di orgoglio e fasi di grande difficoltà, emerge il ritratto di una donna che ha dovuto reinventarsi in un ruolo pubblico. E mentre si avvicina il momento di lasciare l’Eliseo, resta il segno di un’esperienza che, come lei stessa suggerisce, è stata tanto straordinaria quanto