Regno Unito, si dimette il vicepremier Raab: accusato di bullismo

Dominic Raab, vicepremier e ministro della Giustizia di Rishi Sunak nel Regno Unito dall'ottobre scorso e già numero due di Boris Johnson, si è dimesso. L'onda lunga dello scandalo per il presunto mobbing a cui avrebbe sottoposto i collaboratori nelle passate esperienze da ministro e sottosegretario ha travolto il 49enne esponente del Partito Conservatore. A novembre, quando dopo un mese e mezzo di purgatorio durante il governo-meteora di Liz Truss Raab era tornato vicepremier e titolare della Giustizia, il Guardian aveva riportato il retroscena dell'avvertimento del capo del personale del ministero, Antonia Romeo, sull'invito a Raab di trattare meglio i dipendenti rispetto a quanto accaduto in precedenza. Voci anonime avevano parlato alla storica testata della sinistra britannica di un Raab " umiliante e esigente " che nei confronti dei funzionari era " molto scortese e aggressivo ".

La carriera e le inchieste di Raab

L'esplosione di una serie di inchieste ha rivelato una catena di denunce da parte di ex sottoposti di Raab per i suoi comportamenti in altri dipartimenti. Raab, deputato Tory dal 2010, è stato nel 2018 ministro di Stato per le Politiche Abitative, dal 2018 al 2019 Ministro del Governo britannico per l'attuazione della Brexit e dal 2019 al 2021 ministro degli Esteri. Una carriera folgorante accelerata dal suo sostegno netto a Boris Johnson e alle politiche della Brexit, di cui è stato un vero e proprio "falco". Posizioni che lo hanno portato a essere il numero due del Paese, fedelissimo di BoJo e sostituto di fatto del capo del governo quando ad aprile 2020 si trovò ricoverato in gravi condizioni per il Covid-19.

Il Guardian ricorda che " una campagna di contro-spin da parte degli alleati di Raab ha presentato il Ministro come un uomo che poteva essere un capo difficile e tutt'altro che empatico, ma era anche un politico che lavorava per lunghe ore e si aspettava standard molto elevati ". Non ci sono stati elementi probanti di abusi particolarmente duri, solo fughe di notizie che hanno però compromesso politicamente Raab.

"Inchiesta kafkiana": Raab al contrattacco

Raab ha affidato il suo commento alla vicenda che lo vedeva coinvolto a un editoriale pubblicato sul Telegraph, sottolineando che " il Regno Unito pagherà il prezzo di questa inchiesta kafkiana " sotto forma di un crollo della capacità di scrutinio della politica sui funzionari: "l 'opinione pubblica britannica si aspetta che i ministri esercitino una rigorosa supervisione sui funzionari per evitare che i mandati democratici vengano scartati, alzare il gioco delle parti del governo sottoperformanti e impedire a Whitehall di sperperare il denaro dei contribuenti. "

Un caso complesso. Che segnala come anche nell'era Sunak prosegua la "maledizione" di coloro che più alacremente hanno sostenuto la Brexit e poi si sono trovati presi d'infilata da crisi politiche nate da problemi personali e umani.

Perché il Partito Conservatore è in crisi

Di Johnson e del Partygate si è detto. La Truss, neoconvertita con zelo missionario alla causa della rottura con Bruxelles, è stata travolta da un'agenda politica disastrosa. L'ex segretario della Salute Matt Hancock è stato colpito da dure accuse per la gestione del Covid-19, e non dimentichiamo che la pietra tombale sul governo Johnson, nel luglio 2022, fu lo scandalo di Chris Pincher, il chief whip e suo fedele alleato accusato di molestie sessuali.

Raab è solo l'ultimo di una lunga serie. E il caos politico che neanche Sunak riesce ad arginare e che travolge il Partito Conservatore si riflette in sondaggi sempre più inclementi che certificano un divario ampissimo da parte dei Laburisti. Al voto politico manca oltre un anno e mezzo (sarà tra fine 2024 e inizio 2025), ma nel frattempo i Tory devono affrontare una via Crucis. Le imminenti elezioni politiche locali vedono i Conservatori aspettarsi una durissima batosta.