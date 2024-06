Elezioni francesi: affluenza al 25,9%. Mai così alta dall'inizio del secolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata di fuoco in Fraancia per il primo turno delle elezioni legislative. La chiamata alle urne appare segnata da una grande affluenza. Alle 12.00, aveva votato il 25,9% degli aventi diritto, in netto aumento rispetto al 18,43% del primo turno delle elezioni legislative del 2022.

Alla fine della giornata, l'affluenza dovrebbe raggiungere una quota ben superiore al 47,51% registrato nel 2022 e potrebbe avvicinarsi o addirittura superare il 67,9% registrato nelle ultime elezioni legislative dopo lo scioglimento del Parlamento del 1997. Anche nei territori francesi d'oltremare, dove si vota in misura molto minore rispetto alla Francia continentale, l'affluenza è aumentata e sono stati pubblicati i primi risultati. I deputati uscenti del gruppo centrista Liot e quelli nominati dal Nuovo Fronte Popolare (Nfp) si sono imposti in Guadalupa e in Guyana. In Polinesia, il candidato autonomista Moerani Frèbault ha annunciato la sua elezione al primo turno e sarà quindi il primo dei 577 nuovi deputati.

I dati sull'affluenza forniti dal ministero degli Interni francese mostrano un risultato mai visto nel 21esimo secolo, come fa notare Le Figaro. Al primo turno delle elezioni legislative del 2017, infatti, la partecipazione era stata del 19,24%, del 21,06% nel 2012, del 22,56% nel 2007 e del 19,7% nel 2002. Nel 1997, durante le ultime elezioni legislative anticipate, a mezzogiorno l'affluenza era stata del 22,74%. Bfmtv spiega che è nell'Aveyron che il maggior numero di francesi è andato a votare questa mattina con un tasso di partecipazione del 34,41%, seguito da Bouches-du-Rhône (33,70%) e Gers (33,61%). Il dipartimento dove sono stati espressi meno voti fino a questo momento è Seine-Saint-Denis (17,93%).

Domani, come al prossimo turno sarà molto interessante l'analisi demografica sul voto. Un dato, infatti, colpisce su tutti: il 19% dei francesi tra i 18 e i 24 anni hanno deciso di rinviare le vacanze per poter votare alle elezioni legislative anticipate a oggi. Lo rivela un sondaggio condotto da Ifop per Roole. Sul totale degli elettori, quasi un francese su 10, il 9%, ha rinviato le vacanze per potersi recare alle urne. Registrato anche un boom di deleghe per votare: il ministero degli Interni ha infatti fatto sapere che sono state registrate 2.641.852 deleghe. Si tratta di un numero quattro volte più alto rispetto alle legislative del 2022.

I seggi sono stati aperti alle 8.00 e i francesi possono recarsi alle urne fino alle 18.00 o alle 20.00 nelle grandi città, momento in cui prenderanno forma i primi risultati di questa tornata elettorale. A contrapporsi il 28enne Jordan Bardella del Rassemblement National, Jean-Luc Melenchon del Nouveau Front Populaire e Gabriel Attal, l'attuale premier scelto da Emmanuel Macron. Rassemblement National resta in testa ai sondaggi, che lo danno tra il 34% e il 37% delle intenzioni di voto, con la prospettiva senza precedenti di ottenere la maggioranza relativa o assoluta la sera del secondo turno del 7 luglio. Sempre secondo i sondaggi, il Nouveau Front Populaire è dato tra il 27,5% e il 29%, mentre quello di Macron è relegato a circa il 20%-21% delle intenzioni di voto.

Se Jordan Bardella dovesse diventare Primo Ministro, sarebbe la prima volta dalla Seconda guerra mondiale di un governo di estrema destra alla guida della Francia. Il presidente del Rn ha però avvertito che accetterà la carica solo se il suo partito avrà la maggioranza assoluta.

In caso contrario, c'è il rischio concreto di un'Assemblea bloccata, senza possibilità di alleanza tra schieramenti fortemente polarizzati: uno scenario che farebbe precipitare la Francia nell'