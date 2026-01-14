"Fake news sul 7 ottobre": bufera sul libro per la Maturità

Bufera in Francia per un manuale di preparazione in vita dell'esame di maturità, che alla fine è stato ritirato dalla distribuzione. Questo il passaggio incriminato: "Nell’ottobre 2023, in seguito alla morte di oltre 1.200 coloni ebrei in una serie di attacchi di Hamas, Israele ha deciso di rafforzare il suo blocco economico e di invadere gran parte della Striscia di Gaza, innescando una grave crisi umanitaria nella regione". Le vittime del terribile attacco terroristico, dunque, sarebbero stati dei coloni ebrei. Affermazione assolutamente falsa che ha suscitato l’indignazione del presidente Emmanuel Macron.

Ecco cosa ha detto l'inquilino dell'Eliseo su X: "Un manuale di revisione che falsifica i fatti: questo è intollerabile, come lo è qualsiasi relativismo riguardo agli attacchi terroristici e antisemiti di Hamas del 7 ottobre". "Il revisionismo non ha posto nella Repubblica. Ho chiesto al governo di prendere misure".

Questa invece la protesta di Licra, la Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo (Licra): "È troppo - si legge in un post sui social - chiedere a un editore rinomato di impedire questo tipo di deriva confusionista e negazionista?".

Per correre ai ripari l'editore ha deciso il "richiamo immediato di tre volumi di revisione parascolastica intitolati 'Objectif Bac Terminale', che contengono contenuti erronei sui fatti del 7 ottobre". Hachette Livre, si legge in una nota, comprende il suscitato sgomento e tiene a presentare le proprie scuse circa questo contenuto erroneo presente su una pagina di suddetti volumi".

Il ritiro dei libri inizia oggi e dovrà essere condotta nel modo più efficiente possibile, si legge in un comunicato. Le copie invendute saranno distrutte e questa edizione didattica supplementare sarà rimessa in vendita solo dopo essere stata accuratamente revisionata e corretta. Intanto, da quanto si apprende, è stata aperta un'indagine interna alla casa editrice per determinare le cause di questo errore.



Il ceo della casa editrice, Arnaud Lagardère, fa sapere di essersi scusato personalmente "con tutti coloro che potrebbero essersi giustamente sentiti feriti, con il personale docente, i genitori e gli studenti stessi".

Rincara la dose il ministro dell'Istruzione, Édouard Geffray, dicendo che è un episodio grave e inaccettabile: "Estratti da un libro di testo supplementare per l'esame di maturità si riferiscono alle vittime dell'attacco del 7 ottobre 2023 come coloni ebrei (...).

Questa caratterizzazione costituisce una falsificazione dei fatti e un attacco alla dignità delle vittime del terrorismo. I libri destinati al pubblico scolastico non dovrebbero contenere tali pregiudizi. Prendo atto che Hachette sta ritirando dalla vendita i libri di testo in questione".