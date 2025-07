La Francia vuole tagliare due giorni di festa per fare cassa

Eliminare due giorni festivi per evitare una crisi come quella che una decina di anni fa ha travolto la Grecia. È cosi che il premier francese François Bayrou intende preparare il Paese alla manovra finanziaria per il 2026, un'iniziativa da circa 44 miliardi finalizzata a risanare le disastrate finanze pubbliche della Francia. " È l'ultima fermata prima del precipizio, prima di essere schiacciati dal debito ", ha detto ieri il capo del governo transalpino a legislatori e membri del gabinetto guidato dal presidente Emmanuel Macron.

Il debito pubblico di Parigi ha raggiunto il 114% del prodotto interno lordo - il terzo più alto della zona euro dopo Grecia e Italia - e per invertire la rotta nei prossimi anni le autorità francesi intendono congelare le spese non militari e incoraggiare la popolazione " a lavorare di più ". Di qui la proposta avanzata da Bayrou di sopprimere un paio di festività pubbliche citando " come esempi ", il lunedì di Pasqua e l'8 maggio, giorno in cui si celebra la vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il premier francese ha comunque precisato di essere " pronto ad accettarne o esaminarne altri ".

Il governo " non cerca di salvarsi. Non cerca di durare. Vuole cambiare le cose e questo a prescindere dai rischi ", ha dichiarato Bayrou sottolineando di non temere i " rischi di censura " invocati dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dagli altri partiti dell'opposizione. Dopo aver ricordato di " non avere maggioranza " e di essere " alla mercé delle opposizioni ", il titolare di Matignon ha ammesso di essere consapevole che " il cammino è difficile e che la strada è stretta, ma il cammino esiste ".

Tra le altre misure anticipate, il premier francese ha menzionato il congelamento delle prestazioni sociali e dalle pensioni nel 2026, le quali non verranno adeguate all'inflazione ma rimarranno ferme al livello del 2025, la mancata sostituzione di un terzo dei dipendenti pubblici in pensione e l'eliminazione delle agenzie statali " improduttive ". Prevista anche la riduzione dei sussidi per i farmaci da prescrizione: i francesi, ha detto Bayrou, " consumano il doppio degli antibiotici rispetto ai tedeschi ". Il tutto mentre il presidente Macron intende aumentare di circa 7 miliardi di euro le spese per la difesa nel 2026 e nel 2027.

Per rendere più incisivo il suo discorso Bayrou ha affermato che " siamo ad un momento critico della nostra storia " e che " non bisogna mai dimenticare la storia della Grecia. Ogni secondo il debito della Francia aumenta di 5000 euro ".

L'ambizioso obiettivo della manovra di Parigi è far scendere il deficit dal 5,8% del 2024 al 4,6% del Pil il prossimo anno e al 2,9% nel 2029. Gli esperti già avvertono però che le proposte del governo francese hanno scarse possibilità di essere approvate in Parlamento.