"Progettano un'Emp nucleare": i nuovi dettagli sulla minaccia atomica di Putin

La Russia continua a monopolizzare l’agenda politica di Washington. A seguito delle pressioni esercitate sulla Casa Bianca dal deputato repubblicano Mike Turner, l’amministrazione Biden è stata costretta questa settimana a rivelare pubblicamente come un’arma russa nello spazio rappresenti una nuova inquietante minaccia alla sicurezza nazionale americana. E nelle stesse ore in cui l'improvvisa morte in carcere del dissidente politico Alexei Navalny ricorda la natura e la pericolosità del regime di Vladimir Putin, la Cnn pubblica in esclusiva alcuni dettagli sui programmi di Mosca che stanno togliendo il sonno ai generali del Pentagono.

Diverse fonti vicine all’intelligence consultate dall’emittente televisiva all news hanno confermato che la Russia starebbe progettando una nuova tipologia di arma conosciuta dagli esperti militari come “Emp nucleare” la quale se attivata nello spazio genererebbe un’impressionante ondata di energia tale da distruggere un elevato numero di satelliti commerciali e governativi in orbita. A quel punto, sottolinea la Cnn, sarebbe a rischio il normale funzionamento delle reti internet, cellulari e dei sistemi di pagamento con conseguenze più in generale inimmaginabili sulla vita quotidiana sulla Terra.

La capacità di distruzione del dispositivo in questione è garantita dalla creazione di un impulso di energia elettromagnetica e di un flusso di particelle altamente cariche in grado di “friggere” qualsiasi apparecchio elettronico. Il dipartimento della Difesa Usa è già da tempo a conoscenza degli sforzi intrapresi dalla Russia per sviluppare armi anti-satellite, incluse le Emp.

In particolare, di recente sarebbero aumentate le segnalazioni da parte degli 007 su possibili dispositivi anti-satellite a propulsione nucleare ed Emp nucleari. " La nostra conoscenza generale della ricerca russa di questo tipo di capacità risale a molti, molti mesi, se non a pochi anni fa ", ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby aggiungendo che " solo nelle ultime settimane la comunità dell'intelligence è stata in grado di valutare con un maggiore senso di attendibilità come la Russia continua esattamente a perseguire questo obiettivo ".

Una fonte Usa dichiara che “ la grande paura con qualsiasi Emp nello spazio è che potrebbe rendere inutilizzabili ampie aree di specifiche orbite ” creando un campo minato di satelliti non funzionanti ai quali sarebbe difficile avvicinarsi per sostituirli o effettuare riparazioni. Un funzionario del Pentagono rileva poi che non sarebbero a rischio solo i satelliti collocati su orbite più basse. A seconda della posizione dell’Emp attivata l’onda elettromagnetica potrebbe infatti danneggiare altri apparecchi più grandi, più vecchi e situati ad un'altitudine maggiore come ad esempio quelli legati al Gps e ai comandi nucleari.

Funzionari del governo americano rimarcano il fatto che al momento Mosca sarebbe ancora impegnata in una fase di sviluppo di tale arma ma allo stesso tempo denunciano che se essa fosse dispiegata e azionata si assisterebbe all’attraversamento di “ un pericoloso Rubicone nella storia delle armi nucleari ”. Il riferimento è alla violazione dell’Outer Space Treaty, il trattato del 1967 firmato anche dai russi che mette al bando le armi di distruzione di massa nello spazio.

Un elemento di rassicurazione arriva comunque da una considerazione fatta dagli esperti. Infatti, lo scenario più temuto sarebbe quello più improbabile in quanto il Cremlino potrebbe decidere di fare ricorso alle Emp solo in casi estremi poiché così facendo metterebbe fuori uso non solo i sistemi satellitari dei suoi nemici ma anche quelli della stessa Federazione. Una sorta di riedizione della "mutua distruzione assicurata" applicata allo spazio rappresenterebbe quindi la più forte garanzia per la pace sia nei cieli che, forse, sulla Terra.