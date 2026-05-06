Le mani della Cina su Donbass e Crimea: gli strani affari tra Putin e Xi

La presenza cinese nei territori occupati dalla Russia in Ucraina è sempre più evidente e visibile. Anzi: sembrerebbe ormai esser diventato un elemento strutturale della nuova realtà economica e tecnologica costruita da Mosca. Secondo alcune inchieste, infatti, il Dragone si sarebbe lanciato in un’espansione silenziosa in Donbass e Crimea, così da consentire a Vladimir Putin di consolidare il controllo politico e militare nelle due regioni strategiche. Ecco che cosa sta succedendo.

La presenza cinese in Ucraina

Secondo un’inchiesta della East Human Rights Group, la sopravvivenza delle città ucraine occupate, e situate in Donbass e Crimea, dipende ormai in larga misura da tecnologia e capitali cinesi. Il settore delle telecomunicazioni offre un esempio chiarificatore, con le apparecchiature fornite da Huawei che sostengono una rete mobile capillare gestita dall’operatore russo Miranda-Media, e migliaia di stazioni base installate tra Donetsk, Luhansk e le aree meridionali. L’obiettivo è duplice: isolare digitalmente i territori dall’Ucraina e integrarli nel sistema russo.

Un altro esempio? Ci sono aziende cinesi operano nella manutenzione industriale - come nel caso del distretto minerario di Karansk - senza acquisire formalmente gli asset, seguendo una strategia che consente di aggirare le sanzioni occidentali. Sul piano finanziario, inoltre, il ruolo dello yuan è cresciuto rapidamente, tanto che il sistema bancario locale, dominato da istituti russi sotto sanzioni, utilizza la valuta cinese per garantire liquidità e scambi, e dispositivi fiscali e registratori di cassa di produzione cinese permettono un controllo capillare delle transazioni.

Cosa succede in Donbass e Crimea

Per il Carnegie Endowment for International Peace, la Cina tenderebbe addirittura a operare nelle zone grigie del sistema internazionale, fornendo supporto tecnologico e commerciale senza esporsi direttamente sul piano politico.

Attenzione però, perché accanto all’economia emerge una dimensione culturale e informativa altrettanto significativa. Nei territori occupati si moltiplicano iniziative legate alla lingua e alla cultura cinese, dai centri di studio alle ipotesi di scuole private per cittadini cinesi. Si tratta di segnali ancora limitati ma coerenti con una strategia di lungo periodo, che mira a creare familiarità e dipendenza culturale.

Giornalisti e influencer cinesi, intanto, operano sul campo producendo contenuti che riprendono la narrativa russa del conflitto, contribuendo a costruire consenso nell’opinione pubblica asiatica.

Insomma, sul campo si sta delineando una rete di cooperazione dove la Cina agisce come abilitatore tecnologico ed economico, evitando responsabilità dirette ma rafforzando di fatto l’architettura dell’occupazione russa. Una mossa, questa, che riflette la logica pragmatica di Pechino: espandere l’influenza senza compromettere i rapporti globali.