"Ho il cancro...". La drammatica confessione di Carlo a Harry

Negli ultimi tempi sembrava che il principe Harry fosse stato definitivamente escluso dalla royal family. Prova ne sarebbe stata l’assenza di comunicazioni da Buckingham Palace sulle condizioni di salute di Carlo III e di Kate Middleton. Il duca di Sussex, infatti, avrebbe appreso dai media le notizie relative all’intervento all’addome della principessa e al trattamento per la prostata ingrossata del sovrano. Invece l’impressione di indifferenza nei confronti del principe ribelle potrebbe non essere del tutto corretta. Re Carlo, rivela il People, avrebbe voluto informare direttamente il secondogenito di avere il cancro.

Harry torna nel Regno Unito

“Il duca di Sussex lascerà presto la California per [tornare] in Gran Bretagna per riunirsi al padre Re Carlo dopo l’annuncio che [Sua Maestà] ha il cancro” , ha scritto il Daily Mail. Il principe Harry si starebbe preparando a partire il prima possibile, benché non sia ancora chiaro dove alloggerà una volta arrivato a Londra, visto che per lui Frogmore Cottage è ormai “off limits” dal gennaio 2023, ha chiarito ancora il tabloid. Non è esclusa l’opzione dell’hotel, ma è anche possibile che Harry chieda a Buckingham Palace il permesso di stare, per esempio, a Windsor, o proprio a Frogmore per alcuni giorni, vista la situazione.

Per la verità il duca aveva già sperato di poter soggiornare al Castello di Windsor quando tornò in patria per far visita alla tomba della regina Elisabetta, a un anno dalla scomparsa, ma pare che l’autorizzazione gli sia stata negata. Il secondogenito del Re, inoltre, dovrebbe viaggiare con la sua scorta personale, data la recente contesa con l’Home Office per riavere la security garantita agli altri membri della royal family e pagata con i soldi dei contribuenti.

Quasi certa l’assenza di Meghan Markle e dei bambini, Archie e Lilibet Diana, che dovrebbero rimanere a Montecito. Forse il duca vuole stare da solo con il padre ed evitare che l’eventuale arrivo della duchessa possa scatenare i media in un momento così complicato. Per ora non risulta che sia stato il Re a mettere il veto sulla nuora. Anzi sarebbe stato proprio Carlo III a informare il figlio di avere il cancro.

Carlo ha parlato con Harry

Harry avrebbe ricevuto le notizie riguardanti l’operazione di Kate e il trattamento alla prostata di Carlo dai giornali. Un gesto molto forte della royal family, che sembrava voler sottolineare così la distanza incolmabile tra Windsor e Sussex. Stavolta, invece, le cose sarebbero andate in maniera diversa: re Carlo III avrebbe parlato direttamente con il duca, mettendolo al corrente della sua malattia. “Il duca ha parlato con suo padre dopo la diagnosi. Tornerà nel Regno Unito nei prossimi giorni, per far visita a Sua Maestà” , ha annunciato l’ufficio di Harry e Meghan.

Fatti per nulla rassicuranti, come giustamente evidenziano anche i tabloid, perché farebbero pensare che la situazione di Sua Maestà sia molto seria. Nonostante ciò l’arrivo imminente di Harry e il fatto che questi abbia la possibilità di stare accanto al padre possono essere elementi positivi dal punto di vista dei rapporti tra la royal family e i duchi, “portare a una riconciliazione” , ha spiegato la corrispondente reale della Bbc Jennie Bond.