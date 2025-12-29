Netanyahu vola negli Usa: incontrerà Trump a Mar-a-Lago

La Corte Suprema israeliana ha emesso un'ordinanza provvisoria che sospende la decisione del governo di chiudere Galei Tsahal, la radio militare israeliana con decenni di storia e largamente ascoltata. In una sentenza emessa ieri sera, il presidente della Corte Suprema Isaac Amit ha affermato che la sospensione è dovuta in parte al fatto che il governo "non ha fornito un chiaro impegno a non adottare misure irreversibili prima che la corte raggiunga una decisione definitiva". Ha aggiunto che la procuratrice generale Gali Baharav-Miara ha sostenuto la sospensione. La scorsa settimana il governo ha approvato la chiusura di Galei Tsahal, prevista entro il 1 marzo 2026. Fondata nel 1950, la radio è ampiamente nota per i suoi programmi di informazione di punta ed è da tempo seguita da corrispondenti nazionali ed esteri. Il primo ministro Benyamin Netanyahu aveva esortato i ministri a sostenere la chiusura, affermando che nel corso degli anni erano state avanzate ripetute proposte per rimuovere l'emittente dall'esercito, abolirla o privatizzarla. Ma Baharav-Miara, che è anche consulente legale del governo e sta affrontando una procedura di licenziamento avviata dal premier, ha avvertito che la chiusura dell'emittente solleva "preoccupazioni circa una possibile interferenza politica nell'emittenza pubblica". Ha aggiunto che "pone interrogativi riguardo a una violazione della libertà di espressione e di stampa". Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato la scorsa settimana che Galei Tsahal trasmette "contenuti politici e divisivi" che non sono in linea con i valori militari.