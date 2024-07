L'attentatore, i controlli, gli allarmi . Piovono accuse alla sicurezza di Trump

Serviranno mesi, nella migliore delle ipotesi, per comprendere cosa sia accaduto a Butler ieri sera nell'attentato a Donald Trump. Sulle prime la domanda più urgente a cui dare risposta è: come è possibile che negli Stati Uniti, in una campagna elettorale al fulmicotone come questa, uno sparatore possa avvicinarsi così tanto a un candidato presidenziale? Inutile precisare, infatti, che qualche centrimetro avrebbe fatto la differenza questa notte, portandoci a raccontare un esito differente e tragico.

L'attacco è stato il più grave tentativo di assassinare un presidente o un candidato alla presidenza da quando Ronald Reagan fu colpito nel 1981. Ha richiamato l'attenzione sulle preoccupazioni per la violenza politica in un paese profondamente polarizzato come gli Stati Uniti, a meno di quattro mesi dalle elezioni presidenziali. Gli organizzatori, nel frattempo, hanno dichiarato che la Convention nazionale repubblicana, che inizierà lunedì a Milwaukee, si svolgerà come previsto.

Tutte domande alle quali dovrà rispondere l'Fbi, assieme ai servizi segreti. Questi ultimi hanno dichiarato che l'uomo armato ha sparato diversi colpi di pistola contro il palco da una posizione elevata all'esterno del luogo del raduno, sabato. Un'analisi dell'Associated Press di oltre una dozzina di video e foto della scena del comizio di Trump, nonché di immagini satellitari del luogo, mostra che il tiratore è riuscito ad avvicinarsi in modo sorprendente al palco. Il tetto dove giaceva il corpo, infatti, era a meno di 150 metri dal luogo in cui Trump stava parlando. Un testimone, un sostenitore di Trump, ha raccontato alla Bbc di aver segnalato subito ai servizi segreti la presenza di un uomo armato, ma nessuno è intervenuto. "Avevano l'aria - ha detto - di quelli che dicono che cosa sta succedendo? Trump stava parlando da sei-sette minuti quando sono partiti i colpi".

this BBC interview with a guy outside the security perimeter who claims he saw the shooter before he fired is absolutely wild pic.twitter.com/vJpKZTxSAe — Warren Sharp (@SharpFootball) July 13, 2024

Un video postato sui social media e geolocalizzato dall'AP mostra il corpo di un uomo che indossa una mimetica grigia e che giace immobile sul tetto di uno stabilimento manifatturiero appena a nord del Butler Farm Show, dove si è tenuto il comizio di Trump. Una distanza da cui un tiratore decente potrebbe ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane. A titolo di riferimento, 150 metri è la distanza a cui le reclute dell'esercito americano devono colpire una sagoma in scala a grandezza umana per addestrarsi con il fucile d'assalto M16 nell'addestramento di base. L'AR-15, come quello che aveva chi ha sparato al comizio di Trump, è la versione civile semiautomatica dell'M16 militare.

I servizi segreti non hanno partecipato alla conferenza stampa di fine serata in cui funzionari dell'FBI e della Polizia di Stato della Pennsylvania hanno informato i giornalisti sulle indagini relative alla sparatoria. L'agente speciale dell'FBI Kevin Rojek ha dichiarato che è "sorprendente" che l'uomo armato sia riuscito a sparare sul palco prima di essere ucciso. Secondo due funzionari delle forze dell'ordine, alla manifestazione erano presenti membri della squadra di contro-cecchini e della squadra di contro-assalto dei servizi segreti. La squadra d'assalto, pesantemente armata e il cui nome in codice dei servizi segreti è "Occhio di Falco", ha il compito di eliminare le minacce in modo che gli altri agenti possano fare da scudo e portare via la persona che stanno proteggendo.

La squadra di contro-cecchini, nota con il nome in codice "Hercules", utilizza binocoli a lungo raggio ed è equipaggiata con fucili di precisione per affrontare le minacce a lungo raggio. Il Segretario della Sicurezza Interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas ha dichiarato che il suo dipartimento e i servizi segreti stanno collaborando con le forze dell'ordine per indagare sulla sparatoria. Il mantenimento della sicurezza dei candidati presidenziali e dei loro eventi elettorali è, infatti, una delle "priorità più vitali" del dipartimento.

Ora, tra condanne bipartisan e abbassamento dei toni, sarà necessario dare risposte. Più di qualche testa potrebbe saltare nelle indagini sulla catena di comando. "Condanniamo questa violenza nei termini più forti possibili ed elogiamo i servizi segreti per la loro rapida azione di oggi", ha detto Mayorkas ieri. "Siamo impegnati con il Presidente Biden, l'ex Presidente Trump e le loro campagne, e stiamo prendendo tutte le misure possibili per garantire la loro sicurezza". James Comer, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, ha detto di aver contattato il Servizio per un briefing e ha chiesto alla direttrice Kimberly Cheatle di presentarsi per un'audizione. Comer ha detto che la sua commissione invierà presto un invito formale. "La violenza politica in tutte le sue forme è antiamericana e inaccettabile. Ci sono molte domande e gli americani esigono risposte", ha dichiarato Comer in un comunicato.

Il rappresentante degli Stati Uniti Ritchie Torres, democratico di New York, ha chiesto di indagare sulle "carenze nella sicurezza" della manifestazione: "Il governo federale deve imparare costantemente dalle carenze nella sicurezza per evitare di ripeterle, soprattutto quando queste hanno implicazioni per la nazione", ha detto Torres. Il governatore del Wisconsin Tony Evers, un democratico, ha scritto su X che lui e il suo staff sono in contatto con i coordinatori della sicurezza in vista della Convention nazionale repubblicana che inizierà lunedì a Milwaukee. L'FBI ha dichiarato che condurrà le indagini sulla sparatoria, collaborando con i servizi segreti e le forze dell'ordine locali e statali.

Il Procuratore Generaleha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia "metterà in campo ogni risorsa disponibile per questa indagine". "Il mio cuore è con l'ex Presidente, le persone ferite e la famiglia dello spettatore ucciso in questo orribile attacco".