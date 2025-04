Stop all'esportazione di terre rare: la stretta della Cina che può "ferire" l'hi-tech Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Duro colpo per l’industria tech a livello mondiale. La Cina ha ordinato la sospensione dell’esportazione di una vasta gamma di minerali e magneti necessari alla produzione di una vasta gamma di prodotti tra cui macchine, robot, droni e missili. Le navi container che dovevano effettuare le spedizioni sono ferme nei porti della Repubblica popolare, mentre il governo di Pechino è al lavoro sulla creazione di nuove norme che regolino il commercio di questi beni.

Tra le entità più colpite da questo sviluppo, parte della rappresaglia del Dragone contro i dazi imposti tra Trump, vi è proprio l’esercito americano. Già il 4 aprile scorso la Cina aveva imposto restrizioni all’esportazione di sei metalli pesanti delle terre rare, che vengono raffinati internamente, e di magneti, il 90% dei quali è prodotto nel Paese asiatico. Attualmente, questi materiali possono essere spediti all’esterno della Repubblica popolare solo con licenze di esportazioni speciali, il cui sistema per ottenerle attualmente non è stato ancora predisposto.

Come riportato dal New York Times, le aziende statunitensi, a differenza di quelle di altri Paesi come per esempio il Giappone, non dispongono di ampie riserve di questi materiali per risparmiare sui costi di magazzino. Il settore strategico della difesa Usa, dunque, è a rischio di bloccarsi completamente, anche se non è chiaro quanto potranno andare avanti senza rifornimenti. Mentre per la Cina il problema non sarebbe altrettanto grave, considerando che Washington è solo uno dei suoi tanti clienti. In più, il ministero del Commercio di Pechino ha recentemente impedito alle aziende del Paese di commerciare con una lista sempre più lunga di controparti americane, in particolare quelle coinvolte nello sviluppo di armamenti.

Tra i tanti prodotti che utilizzano le cosiddette terre rare, vi sono

motori elettrici di vario tipo (auto, droni missili, velivoli spaziali), laser, fari per auto, candele e soprattuttoe condensatori, componenti essenziali dei chip di computer e smartphone.