Trump contro il green: vietate le parole "emissioni" e "cambiamento climatico"

Continua la crociata di Donald Trump contro l’ideologia green. Il Dipartimento dell’Energia (DOE) americano ha aggiunto, tra gli altri, i termini “emissioni” e “cambiamento climatico” alla lista delle parole vietate. Come riportato da Politico, il DOE ha emanato una circolare interna all’Ufficio per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (EERE) che raccomanda ai dipendenti di utilizzare determinate parole. Oltre a quelle appena citate, sono stati segnalati i termini “green”, “decarbonizzazione”, “transizione energetica”, “sostenibilità/sostenibile”, “energia pulita” o “sporca”, “sussidi”, “agevolazioni fiscali”, “crediti d’imposta”.

Come evidenziato da Politico, l’EERE è il maggiore investitore del governo in tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni che intrappolano il calore e che causano il cambiamento climatico, nonché l'inquinamento pericoloso da combustibili fossili. Il promemoria in questione specifica che le parole vietate “implicherebbero negatività”. “Assicuratevi che ogni membro del vostro team sia consapevole che questa è la lista aggiornata di parole da evitare e continuate a essere scrupolosi nell'evitare qualsiasi terminologia che sapete essere in disaccordo con le prospettive e le priorità dell'amministrazione” quanto si legge nella direttiva della direttrice ad interim degli affari esterni Rachel Overbey.

Il portavoce del DOE, Ben Dietderich, ha affermato che il dipartimento non ha proibito l'uso di queste parole. "Verificheremo la validità dell'email e, se necessario, adotteremo misure per correggere eventuali email percepite come direttive ufficiali" la sua posizione.