Usa, ok della Corte Suprema ai tagli all'istruzione

La Corte Suprema americana ha stabilito che l'amministrazione Trump può procedere allo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione licenziando migliaia di dipendenti. L'ordinanza rappresenta una vittoria significativa per l'amministrazione e potrebbe agevolare gli sforzi del Presidente Trump volti a ridurre drasticamente il ruolo del governo federale nelle scuole del Paese. Il provvedimento arriva a una settimana dalla decisione dei giudici che ha aperto la strada all'amministrazione Trump per procedere con il taglio di migliaia di posti di lavoro in diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro.

L'ordinanza è tecnicamente temporanea e si attuerà mentre i ricorsi procederanno in tribunale. In pratica, migliaia di lavoratori licenziati, la cui reintegrazione era stata ordinata da un giudice di Boston, sono ora nuovamente soggetti a rimozione dal loro impiego.

L'amministrazione Trump ha annunciato l'intenzione di licenziare oltre 1.300 dipendenti, una mossa che di fatto svuoterebbe il dipartimento, che gestisce i prestiti federali per l'università, monitora il rendimento degli studenti e fa rispettare le leggi sui diritti civili nelle scuole.