Zelensky incontra Trump a Roma: ecco la sua controproposta per la pace

Alla fine, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Roma per i funerali del Papa, e ha già avuto un primo incontro con Donald Trump. I portavoce di entrambi i leader hanno confermato il loro faccia a faccia, ma non è chiaro se si siano visti a San Pietro poco prima dell’inizio della cerimonia o a Villa Taverna, la sede della rappresentanza diplomatica Usa nella capitale, dove sono state viste entrare entrambe le automobili.

I due, stando a quanto riferito, si sono accordati per un secondo colloquio oggi, forse sempre in Vaticano. La Casa Bianca ha definito l’incontro “molto produttivo”, e Kiev ha accolto lo scambio come "costruttivo". Zelensky potrebbe aver approfittato dell’occasione per presentare a Trump la controproposta ucraina al piano di pace abbozzato dagli Usa. Secondo quanto riferito dal New York Times, esso prevederebbe la rimozione di qualunque restrizione alle dimensioni delle forze armate di Kiev, un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti e dispiegato nel territorio del Paese invaso e l’utilizzo degli asset russi congelati come riparazioni di guerra.

Il quotidiano americano ha sottolineato sia che punti di partenza del genere potrebbero non essere accettati dal Cremlino, sia che alcune parti del piano ucraino suggeriscono la ricerca di un terreno comune. Non si farebbe cenno, per esempio, al pieno recupero da parte di Kiev dei territori occupati o all’ingresso della nazione nella Nato.

Negli ultimi giorni, il presidente americano Donald Trump ha più volte sottolineato il fatto che l’Ucraina dovrà cedere definitivamente il controllo della penisola di Crimea alla Russia e il piano presentato dalla Casa Bianca concedeva a Mosca anche il controllo de facto sugli oblast’ conquistati nei tre anni di conflitto, oltre alla totale chiusura alla possibilità per Kiev di entrare nel blocco atlantico. Zelensky aveva contestato l’impostazione della bozza, che va incontro a molte delle richieste avanzate da Vladimir Putin.

Ma visto l’arenarsi della cosiddetta “” e le minacce degli Usa di sganciarsi dal processo negoziale, il presidente ucraino potrebbe non avere altra opzione se non accettare le richieste avanzate dalla Casa Bianca, o almeno impostare la propria diplomazia su quei binari.