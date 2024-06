"Brava Meloni, hai anche orientato Biden...". Trump elogia la premier per il successo del G7

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre ci si sta avvicinando sempre di più a passi spediti verso il primo importantissimo confronto televisivo presidenziale nella notte tra il 27 e il 28 giugno, Donald Trump trova comunque l'occasione di elogiare Giorgia Meloni e sferrare una battuta velenosa delle sue in direzione di Joe Biden. L'opportunità gliela fornisce l'incontro a Philadelphia tra lo stesso candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti d'America e un gruppo di italo-americani guidato da Carmine Berardi, figlio di Amato, ex deputato italiano naturalizzato statunitense eletto nel 2008 alla Camera nella circoscrizione Nord America per l'allora Popolo delle Libertà.

Davanti alla platea l'ex presidente Usa ha avuto modo di complimentarsi con il presidente del Consiglio della Repubblica Italiana per i successi alle urne ottenuti da Fratelli d'Italia (e poi più in generale dall'intera coalizione del centrodestra) alle ultime elezioni europee. Non solo: perché gli apprezzamenti nei confronti della Meloni sono proseguiti anche sul versante della gestione del G7 tenuto in Puglia, a Borgo Egnazia. Ed è proprio in questo contesto che Trump non ha resistito a prendere nuovamente in giro Biden, facendo una chiara allusione sull'attuale presidente degli Stati Uniti e ricandidato alla Casa Bianca.

" La Meloni è riuscita persino a far orientare Biden ", è infatti la spiritosaggine con la quale Trump ha fatto riferimento al celebre momento di spaesamento del numero uno degli Stati Uniti durante l'esibizione dei paracadutisti nel giardino del resort pugliese. Episodio che era diventato ben presto virale e aveva fatto il giro del mondo dei social, con meme e gif annessi. Nel corso del suo intervento dove ha elogiato Meloni, Trump ha inoltre sottolineato i significativi contributi degli italo-americani al Paese a stelle e striscie ed espresso tutta la sua profonda gratitudine alla comunità tricolore.

Nel frattempo, ad Atlanta, è tutto pronto per il duello tv tra Biden e Trump: domani alle 21 ora locale (3 di notte ora italiana) i due candidati si sfideranno per 90 minuti rispondendo alle domande dei moderatori: i giornalisti della Cnn Jake Tapper e Dana Bash. Sul i due non potranno portare nessun appunto o dichiarazione preparata, ma verrà comunque messo a loro disposizione un blocchetto con una penna per segnarsi degli appunti durante il corso del dibattito. Per decidere le posizioni dei due candidati sul palco, i team si sono "sfidati" a colpi di lancio di monetina, con il team di Biden che ha vinto e ha scelto il podio sulla destra.

Ma facendo così ha lasciato a quello di Trump la possibilità di scegliere di essere l'ultimo a fare lae quindi di avere la parola finale. Dopo il dibattito di giovedì notte, i candidati si sfideranno solo un'altra volta prima del voto di novembre: il prossimo 10 settembre sulla Abcnews.