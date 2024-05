Fico, Mattarella: "Gesto insensato". Von Der Leyen: "Vile attacco"

L'attentato al primo ministro slovacco Robert Fico ha sconvolto il mondo politico italiano e internazionale. "Il criminale ed insensato gesto di violenza contro il capo del governo della Repubblica Slovacca costituisce un fatto di eccezionale gravità non soltanto per il suo Paese ma per tutta l'Unione Europea", afferma il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato alla presidente della Repubblica Slovacca, Zuzana Caputova in cui ha espresso la sua solidarietà e quella della Repubblica Italiana "alla famiglia Fico e all'amico popolo slovacco" con l'auspicio di una "rapida guarIgione del primo ministro".

Anche il premier Giorgia Meloni ha "appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato" e ha rivolto tutti i suoi pensieri al primo ministro Fico, alla sua famiglia e all' "amico popolo slovacco". Il presidente del Consiglio ha, inoltre, espresso a nome del governo "la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà". Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha descritto la vicenda come "un atto tragico, che ci colpisce tutti" in un momento in cui "non c'è bisogno di ulteriore tensione nel mondo, come quando si mette a repentaglio la vita di un capo di governo" anche se "pare che non sia un atto terroristico".

A livello europeo, il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con un post su X, ha condannato "fermamente il vile attacco" al premier slovacco Fico e ha aggiunto: "Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso". Roberta Metsola, presidente dell'Europarlamento, sempre su X, ha condannato il "terribile attacco" e ha rivolto i suoi pensieri a Fico e alla sua famiglia "in questo momento molto difficile". L'Alto Rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, SI è detto "scioccato dalla notizia della notizia" e, via social, ha aggiunto: "Ancora una volta assistiamo ad attacchi inaccettabili contro rappresentanti politici. I miei pensieri vanno al primo ministro Fico e alla sua famiglia".

Dagli Stati Uniti, il presidente Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca, ha detto: "Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco. Condanniamo questo orribile atto di violenza. La nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta ad assistere" . Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è detto "scioccato e inorridito per l'attacco" e ha augurato a Fico "una pronta guarigione". Il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, si è detto preoccupato per l'accaduto: "Non ci sono limiti. Questo - ha commentato - porta ad aumentare la violenza e sono sempre meno le speranze di costruire rapporti sereni" .

"un crimine atroce per il quale non può esserci alcuna giustificazione"

"come una persona coraggiosa e determinata",

"queste qualità lo aiutino ad affrontare questa difficile situazione".

Infine, il presidente russoin un telegramma alla presidente slovacca Zuzana Caputova, ha parlato die ha espresso così la sua indignazione per l'attentato descrivendo Robert Ficocon la speranza che