Eric Kaufmann ed io abbiamo viaggiato quasi su binari paralleli. Avevamo un libro sulle origini dell'ideologia woke, il mio è stato pubblicato. Lavoriamo su alcune delle riforme politiche e universitarie, io negli Stati Uniti, Eric nel Regno Unito. Ho pensato che questa fosse una grande opportunità per sedermi con te ed esplorare qualcosa su cui hai lavorato a lungo, ed è questa idea del post-progressismo come disciplina accademica, un concetto e un fulcro per istituire alcuni dei cambiamenti di cui abbiamo parlato negli ultimi anni.

Perché non ti apri all'inizio e non mi dici cos'è il post-progressismo?

"Grazie, Chris. Beh, la prima cosa da dire è che se si considerano le grandi tendenze nelle idee, spesso seguono piuttosto che guidare gli eventi sul campo. Se pensiamo al postmodernismo, o se pensiamo anche alla teoria critica, agli studi giuridici critici, alla teoria critica della razza, sono tutti emersi dopo il tumulto degli anni '60, quando ci fu un vero interrogativo su molto di ciò che i postmodernisti chiamavano grandi narrazioni o verità. Una era questa idea di progresso economico. C'erano stati gli shock petroliferi nel 1973, e ci fu un interrogativo sugli anni grassi dopo il 1945 che sembravano giungere alla fine. Ci furono anche una serie di eventi negli anni '60, ovviamente, il conflitto in Vietnam, ma chiaramente la decolonizzazione. Gli imperi occidentali si stavano sgretolando e tutte queste colonie stavano diventando indipendenti. Poi ci furono i cosiddetti nuovi movimenti sociali, il movimento per i diritti civili dei neri, seguito molto rapidamente dal femminismo radicale e anche dal movimento per i diritti degli omosessuali. Tutti questi movimenti portano poi a un fermento intellettuale, che sfocia in qualcosa di simile al postmoderno. Una delle cose che sto chiedendo, e credo che entrambi abbiamo le antenne puntate su questo, è se siamo in un momento come gli anni '60, quando c'è un cambiamento in corso come risultato di eventi. Proprio come negli anni '60 e nei primi anni '70, c'era un interrogativo su questa modernizzazione inevitabile e questa narrazione illuminista, scientifica, del progresso tecnologico. Che avessero ragione o torto, c'era questo interrogativo. Ciò a cui abbiamo assistito in quello che ormai è un decennio, il momento populista, è in corso dal 2014, quando il National Front, il UK Independence Party e il Danish Progress Party hanno entrambi raggiunto quasi il trenta percento dei voti alle elezioni europee. E poi abbiamo avuto Trump, poi la Brexit e sono successe un sacco di altre cose. Ora abbiamo avuto un solido decennio di populismo. Non è qualcosa che puoi dire sia un'anomalia. Abbiamo una polarizzazione in atto in un paese dopo l'altro. E c'è tutta una serie di altri problemi sociali. Ad esempio, hai ovviamente un problema con i tassi di natalità, e hai un problema con gli uomini che abbandonano la forza lavoro, e hai problemi con i disturbi che hai trattato. Molti di questi problemi non sono facilmente affrontati dal paradigma progressista. Ciò che sostengo è che il paradigma progressista che si è in qualche modo affermato dalla fine degli anni '60, che combina un individualismo espressivo nella cultura con un umanitarismo di sinistra, di nuovo, correlato a razza, genere e sessualità, è stato il paradigma che ha dato energia a molti movimenti intellettuali di sinistra, e ha fatto il suo corso. Sto sostenendo con il post-progressismo che stiamo quasi assistendo all'emergere di un fermalibro per l'era progressista del 1965-2025, 60 anni. Penso che stiamo arrivando alla fine di tutto questo, e penso che ci sia un cambiamento nell'umore culturale. E penso che questo porti a tutta una serie di domande in cui possiamo entrare".

Prima di farlo, torniamo indietro di un passo. Volevo parlare un po' di cosa sia il progressismo. Ne stai parlando in termini ideologici. Io lo vedo anche in termini burocratici. Negli Stati Uniti, abbiamo avuto la Great Society, l'accumulo di programmi e programmi sociali progettati per rimodellare i centri urbani, programmi di istruzione e welfare, per sollevare i poveri, per fornire non solo uguali diritti ma anche uguali condizioni educative o materiali: l'uguaglianza di opportunità era un eufemismo che molti usavano per includere le persone di destra. E penso che anche questo sia davvero al suo punto di esaurimento. Se guardi a tutte le promesse della Great Society, hanno speso decine di trilioni di dollari per questi programmi e i numeri non si sono mossi per niente. Infatti, molti dei numeri sono peggiorati. Lo consideri se l'ideologia segue le condizioni sul campo? Lo vedi per quanto riguarda la pratica governativa? Non è cambiato per niente. Non cambierà nel breve termine. Stai sostenendo, però, che c'è solo un senso di riconoscimento del fatto che queste idee hanno fallito nella vita reale? Come affronti la questione burocratica oltre a quella ideologica?

"Questa è una domanda davvero buona. Ecco come la penso. Penso che la sinistra economica, il progressismo economico, se vuoi, abbia un ritmo un po' diverso, non totalmente diverso, ma un ritmo un po' diverso. Ad esempio, c'erano già molte domande sullo stato sociale. Se si torna alla stagnazione e alle preoccupazioni sulla crescita economica e ai dibattiti sull'economia dell'offerta. Quello che direi è che il modello dello stato sociale, il modello di potere sindacale, tutte queste cose sono state messe in discussione già nel XX secolo. Questo non significa che non ci siano problemi. Ma ciò che non è stato realmente messo in discussione, ciò che è stato realmente preso come l'inevitabile progresso dell'umanità è stato il lato culturale, razza, genere, sessualità, che stava diventando antirazzista, più tollerante verso le diverse sessualità, gli orientamenti sessuali. Le donne entreranno nel mondo del lavoro in numero maggiore, diventando una società più diversificata. Su questo tipo di dimensioni identitarie, penso che ci fosse davvero una sorta di fede indiscussa nel progresso. Mentre penso che sul lato economico, hai già avuto un dibattito tra persone che hanno detto, "Beh, la crescita dello stato esclude il dinamismo economico". Penso che non sia così nuovo. Anche se quelle riforme non sono state fatte, e, sì, forse è tardi, ma è un dibattito in un certo senso separato.

Vedo questo principalmente come la fine di un'era di progressismo culturale, questa idea di liberare l'individuo dalla tradizione da un lato, che le differenze e il cambiamento sono sempre la cosa migliore, ma allo stesso tempo anche che dobbiamo avere risultati uguali e protezione dai danni emotivi per le minoranze, che ciò rappresenta il progresso umano e non puoi metterlo in discussione. E immagino che sia quel lato culturale che penso stia davvero colpendo le barriere ora..."