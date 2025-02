La sinistra perde perché snobba il popolo

Gentile Direttore Feltri,

la destra, chiamata «estrema», raddoppia i consensi anche in Germania, i conservatori avanzano ovunque, negli Stati Uniti ha trionfato Trump. Ma quando la sinistra, anziché parlarci di «fascismo», avrà il coraggio di ammettere a se stessa e agli elettori che sta sbagliando tutto?

Sonia Previtali

Cara Sonia,

la sconfitta, il fallimento, la caduta impongono a un individuo una sorta di autoanalisi, funzionale al suo progresso, poiché è attraverso gli errori che possiamo migliorare ed evolvere. Soprattutto quando gli strafalcioni sono numerosi, insomma si susseguono, urge una presa di coscienza, che implica la capacità di mettersi in discussione, la quale a sua volta deriva da quella meravigliosa virtù di cui l'essere umano - ahinoi - scarseggia: tanto più egli è sciocco, tanto meno ne sarà fornito. Va da sé che mi riferisco all'umiltà, qualcosa che non possiedono i sedicenti democratici, i quali, in particolare negli ultimi mesi, ovvero dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali del novembre del 2024, non fanno altro che accusare gli elettori di non essere stati abbastanza bravi da preferire la virtuosa Kamala Harris e quelli del suo club, cioè di essere stati dei fessacchiotti, essendosi fatti fregare dal buzzurro Trump, di accusare Elon Musk di avere usato i suoi denari e i suoi mezzi tecnologici per condizionare il voto, di accusare i russi di avere avuto un ruolo nel determinare l'esito delle votazioni mediante una propaganda di cui tuttavia non ci siamo accorti. Insomma, piovono accuse su accuse, sempre più folli e ridicole, mai nessuno che rivolga il ditino indice, sempre puntato altrove, su se stesso.

È l'arroganza tipica di una sinistra che per decenni ha vissuto sotto la campana di vetro, che è stata considerata, e tuttora lo è, detentrice di una sorta di immacolatezza, tale da porla al di sopra degli avversari politici, i cosiddetti «fascisti», nonché portatrice di quella superiorità morale che consente ancora oggi a personaggi di sinistra di infangare, diffamare, insultare chi è di destra, mentre il contrario è impossibile, poiché in quest'ultimo caso si parla di «crimine».

La destra avanza ovunque ma non perché, come ci dicono i radical-chic, la gente è ignorante, esiste il pericolo fascista, il nazismo sta per tornare, ma soltanto perché i popoli occidentali sono stufi della ipocrisia di quella classe politica che ha compiuto poco di buono e tanto, anzi troppo, di male, e sono stanchi della crescente insicurezza che ci investe e di sentire ciarlare di questioncine di lana caprina spacciate per battaglie di alto valore civile, giuridico e morale, come ad esempio la guerra alle vocali o l'utero in locazione o il terzo genere e così via. Quello che interessa ai cittadini è facile da comprendere. Essi desiderano vivere bene, ovvero potere mettere insieme il pranzo con la cena, quindi potere sfamare i figli e non barcollare sul filo del rasoio, con la paura di non riuscire ad arrivare a fine mese, e desiderano altresì vivere in condizioni di sicurezza, in quanto la sicurezza è anche libertà, la libertà di uscire di casa senza incorrere nel pericolo, purtroppo sempre più concreto, di essere aggrediti, derubati, rapinati, accoltellati dal terrorista di turno o da una baby-gang di immigrati.

Tenendo conto di tutto questo è agevole capire i motivi che hanno indotto i tedeschi a favorire conservatori ed estrema destra: trattasi delle uniche forze politiche che mostrano l'intenzione di volere intervenire per arginare non il fascismo, che non esiste, bensì il fenomeno migratorio di massa, le politiche di accoglienza sconsiderate, il terrore islamico che soltanto la scorsa settimana, ossia in prossimità del voto, si è concretizzato in diversi attacchi messi a segno da extracomunitari spacciati per profughi, leoni travestiti da agnellini.

È questo che chiede la gente. Di campare al sicuro. Anelito primordiale dell'essere umano.

Ho sentito affermare da taluni esponenti politici della sinistra nostrana che la sconfitta dei progressisti in Germania sarebbe dovuta a Musk. Mi pare che questo sia un vero e proprio delirio mentale. Una specie di ossessione da curare in qualche reparto psichiatrico. Sarebbe stato Musk - ignoriamo come - a fare sì che i cittadini tedeschi non votassero a favore della sinistra prediligendo la destra. Vabbè che Musk è un uomo che ha compiuto cose straordinarie, ma attribuirgli questo potere mi sembra esagerato.

Sta cambiando il mondo, mentre la sinistra resta attaccata ad un mondo vecchio e ci parla di allarme fascismo. Sarebbe il caso di connettersi alla realtà, di ammettere la propria miopia, i propri sbagli, la propria visione limitata e limitante di ciò che ci circonda.

Finché i democratici andranno a caccia di un colpevole a cui

addossare la responsabilità di ogni loro fallimento, non potranno che seguitare a perdere terreno, ossia presa su un elettorato che, sebbene spesso voti turandosi il naso, non vota di sicuro a beneficio di coloro che disprezza.