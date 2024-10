Zelensky incontra Meloni a Roma: ecco il "Piano della vittoria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Seconda volta in Italia nel giro di un mese per Volodymyr Zelensky, che a Roma ha incontrato nuovamente la premier Giorgia Meloni. Il presidente ucraino ha accettato l'invito a Villa Doria Pamphilj approfittando del suo viaggio europeo per un tour delle principali capitali, iniziato mercoledì a Dubrovnik, dove è stato ricevuto dai governi d'Europa Sudorientale. Oggi è stata la volta di Londra e Parigi, con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il presidente francese Emmanuel Macron, e poi la presidente italiana del Consiglio. Domani, venerdì, in Vaticano da papa Francesco e successivamente a Berlino con Olaf Scholz. Un intenso attivismo - quello di Zelensky - che riflette la propria convinzione che adesso è il momento di cercare una via d'uscita che non lasci l’Ucraina in ginocchio ed esposta a nuove aggressioni dalla Russia in futuro.

Al centro del bilaterale l'illustrazione di Zelensky del cosiddetto "Piano della vittoria". Il faccia a faccia con Meloni a Roma è arrivato in un momento in cui l'Ucraina è reduce da un settembre che è stato il mese di maggiori perdite territoriali per l’Ucraina dalla prima metà del 2022: almeno 468 chilometri quadrati conquistati da Mosca al prezzo di circa mille perdite russe al giorno, fra morti e feriti: le forze ucraine, in questa fase, sono sovrastate in uomini e mezzi su tutto il fronte del Donbass. L'Italia ha già approvato l'invio di otto pacchetti di armamenti da spedire a Kiev e, come aiuto militare difensivo, continuerà a fornire i Samp-T richiesti da Zelensky. L'esercito ucraino ha un disperato bisogno di questo sistema di difesa antiaerea. E, nel frattempo, il capo del governo ucraino vorrebbe rassicurazioni su un rapido ingresso nell'Unione europea, che dia al suo Paese un orizzonte di crescita.

Per Zelensky, del resto, il piano è necessario " per creare le giuste condizioni per una giusta fine della guerra ". È un " ponte verso il secondo vertice di pace. L'Ucraina può negoziare solo da una posizione forte. I temi chiave delle nostre discussioni sono stati l'integrazione euro-atlantica e il rafforzamento militare dell'Ucraina - spiega via social il presidente dello Stato invaso dalla Russia -. Questi sono i passi che creeranno le migliori condizioni per ripristinare una pace giusta ", aggiunge ringraziando il Regno Unito " per il suo continuo supporto difensivo al nostro Paese, anche con armi a lungo raggio ". A tutti i suoi interlocutori Zelensky ha raccontato degli attacchi aerei quotidiani della Russia contro civili e strutture, compresa la rete energetica, nonché dei recenti attacchi alle infrastrutture dell'Iniziativa del Grano del Mar Nero.

Alla stessa Meloni, il cui governo ha sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi, è stato riferito come ora una quantità significativa di unità ucraine si trovi, in una certa misura, intrappolata in territorio russo e incapace di venire in aiuto lungo la linea di contatto del Donbass. A Kiev si ritiene che uscire dal Kursk sarebbe persino più costoso in termini di vite ucraine che restarvi, anche perché si teme che l'esercito di Mosca inseguirebbe le unità in ridispiegamento fuori dalla Russia fino alla regione di Sumy, dall’altra parte del confine.

In ogni caso, sul piano militare,

la leadership ucraina aspetta che le piogge d'autunno rendano impossibile ai russi di avanzare fino a dicembre: tra tre mesi a Kiev si conta di poter disporre diper difendersi.